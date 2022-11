Realme Care+ debutta in Italia: protezione completa per il tuo smartphone!

A distanza di pochissimo dal debutto del primo modello della serie 10, ecco che arriva un'ennesima novità per tutti gli appassionati del brand cinese. Realme Care+, il servizio in abbonamento che offre la protezione completa per gli smartphone della compagnia, debutta in Italia: andiamo a scoprire come funziona, come attivarlo e qual è il prezzo per il nostro paese!

Realme Care+: come funziona la protezione per smartphone Realme

I clienti europei di Realme possono usufruire del nuovo servizio in abbonamento Care+ direttamente tramite il sito ufficiale dedicato: è possibile effettuare l'iscrizione entro 30 giorni dall'acquisto del dispositivo, in modo da usufruire di piani di copertura e protezione contro danni e furti.

Il servizio è ora disponibile in sei paesi europei, tra cui anche l'Italia, e sarà attivo per tutti i clienti europei nel 2023.

Ma come funziona Realme Care+? Si tratta di un servizio in abbonamento che offre una garanzia più lunga per tutti clienti del brand. Inoltre, è possibile chiedere il rimborso due volte all'anno per danni quali schermi rotti e problemi di software. Oltre alla copertura fornita dal piano Accidental Damage & Liquid Damage (ADLD), che copre i danni accidentali anteriori e posteriori e i danni da liquidi, l'azienda offre anche un piano ADLD + Theft Protection che protegge dal furto dei device.

Tutti i vantaggi del servizio

I clienti possono iscriversi al servizio siglando un abbonamento mensile che copre un dispositivo Realme per un massimo di due anni (valgono sia gli acquisti online che offline). La polizza comprende anche una copertura su scala globale valida durante un soggiorno temporaneo all'estero. Il servizio include il ritiro e la consegna gratuita dei prodotti danneggiati per la riparazione.

Ovviamente, per la riparazione dei dispositivi danneggiati vengono utilizzati solo parti originali e apparecchiature di ricambio certificate.

Quanto costa Realme Care+ in Italia e quali sono gli smartphone supportati?

Il prezzo dell'abbonamento mensile a Realme Care+ parte da 2.99€; è possibile anche scegliere un abbonamento annuale (variando da 29€ fino ad un massimo di 69€ a seconda del valore del dispositivo assicurato).

Il programma è supportato da tutti gli smartphone Realme, dalla serie C alla serie premium realme GT. Per ulteriori informazioni e costi è bene consultare direttamente la pagina ufficiale dedicata al servizio.

