OPPO Store alla riscossa: Buds 2 a 9.99€, Watch Free a 39€ e tanto altro!

Le offerte dello store ufficiale di OPPO diventano sempre più intriganti man mano che il Black Friday si avvicina e con il nostro codice sconto esclusivo (dedicato ai lettori di GizChina.it) le occasioni diventano davvero spettacolari! Ecco una selezione di prodotti a prezzo stracciato: il meglio dell'ecosistema OPPO in super sconto!

OPPO Store: le offerte del Black Friday partono da soli 10€ (e c'è anche il nostro Coupon Esclusivo)

Dopo le follie dello store Samsung, quest'oggi facciamo il bis con alcune offerte altrettanto epiche. Il Black Friday di OPPO si sta rivelando sempre più interessante grazie ad alcuni sconti dedicati agli accessori del brand cinese. Se volete entrare a far parte dell'ecosistema OPPO o se volete arricchire il vostro equipaggiamento tech… rifatevi gli occhi con questi prezzi stellari!

Eccovi alcune delle migliori offerte presenti nello store ufficiale di OPPO: non dimenticate di utilizzare il codice sconto OPPOGIZ10 per ottenere un risparmio aggiuntivo (di ben 10€)!

OPPO Enco Buds2 a 9.9€ invece di 49.9€ Coupon: oppogiz10

invece di 49.9€

OPPO Watch Free a 39.9€ Coupon: oppogiz10



OPPO Band Sport a 12.9€ Coupon: oppogiz10



[in aggiornamento]

Non perdete il nostro approfondimento al Black Friday di OPPO Store, con tutti i dettagli dell'evento! E per restare sempre aggiornati sulle migliori occasioni (e non perdere nessun errore di prezzo o super bomba), non dovete far altro che iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il