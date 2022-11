Syntech: ecco il codice sconto da applicare su TUTTO il catalogo per il Black Friday

Avete bisogno di un nuovo caricatore rapido per il vostro smartphone? Oppure un caricabatterie da auto, meglio se magnetico, così da non avere tanti fronzoli in giro. O forse un Hub USB? No, aspetta, state cercando forse un adattatore HDMI? Qualunque sia la cosa che vi ha portato qui, sappiate che potrete acquistare ciò di cui più avete bisogno ad un prezzo scontato del -15%, grazie alla nuova promo lanciata da Syntech.

Syntech sta offrendo uno sconto del -15% su tutto il catalogo

Syntech offre diversi accessori e tecnologie molto utili e di ottima qualità. Al suo interno, potrete trovare gadget di ogni tipo, dagli adattatori alle custodie protettive, dai caricabatterie per auto alle basi di ricarica wireless, dagli accessori per l'Oculus Quest II a cavi, hub e chi più ne ha più ne metta.

Tra gli articoli in sconto troviamo, ad esempio, la Custodia da trasporto con cavo di collegamento per Quest II, realizzata in un tessuto resistente agli schizzi e abbastanza robusta da resistere agli urti mantenendo la sua forma ovale. Oppure un pack contenente due Cavi HDMI 4K HDR, compatibile con tutti i dispositivi che supportano questo standard e che offre una velocità di trasferimento di larghezza di banda fino a 18 Gbps.

E ancora, il Caricabatterie rapido da 20 W che garantisce il 50% dell'autonomia in appena 30 minuti di ricarica; o il Caricatore wireless magnetico specifico per i dispositivi Apple. Insomma, Syntech ne ha davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze: vi basterà dare un'occhiata al sito ufficiale del brand per scoprire tutti gli articoli del catalogo e scegliere quello più giusto per voi.

Come anticipato, Syntech sta offrendo uno sconto del 15% su TUTTO il catalogo Online. Per poter usufruire della promo, vi basterà utilizzare il codice coupon che troverete nel box più in basso. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il