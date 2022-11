Blackview A85 promette grandi cose: display a 90 Hz, 50 MP ed NFC!

La compagnia cinese Blackview è apprezzatissima per i suoi rugged phone potenti e resistenti, ma non manca di lanciare anche dispositivi più stilosi e dal design “classico”. Dopo il successo del modello A95, il brand ha annunciato il nuovo Blackview A85, uno smartphone completo sotto tanti aspetti (a cominciare dalla presenze dell'NFC per i pagamenti contactless)!

Blackview A85: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo budget phone stiloso

L'ultimo arrivato di Blackview si presenta con uno stile ispirato ed elegante, in linea con i trend attuali. Parliamo di un dispositivo equipaggiato con un ampio schermo da 6.5″ con refresh rate a 90 Hz; quest'ultimo aspetto è un miglioramento non da poco dato che permette di ottenere una maggiore fluidità durante l'utilizzo dello smartphone.

Blackview A85 arriva con un corpo da 8.49 mm di spessore (e 193 grammi di peso): è più leggero del predecessore e ciò si traduce in una maggiore comodità d'utilizzo sia nelle operazioni quotidiane che con i giochi. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Deep Sea Blue, Sky Mirror e Space Black, tutte elegantissime.

Il cuore dello smartphone è il chipset Unisoc T606, ocra-core supportato da 8 GB di RAM (+ 6 di RAM virtuale) e 128 GB di storage. È possibile espandere la memoria fino a 1 TB, grazie allo slot micro SD. Lato software, per un'esperienza fluida e senza intoppi, abbiamo Android 12 sotto forma di Doke OS 3.0 (l'interfaccia proprietaria del brand).

Il tutto è alimentato da una batteria da 4.480 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Ribadiamo la presenza dell'NFC per i pagamenti, una caratteristica fondamentale (che farà la gioia di tanti utenti interessati).

La nostra panoramica delle novità di Blackview A85 si conclude con il comparto fotografico. Lo smartphone offre un sensore principale Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP, soluzione di tutto rispetto che permette di ottenere immagini nitide (con tecnologia Pixel Binning 4 in 1) e scatti notturni davvero niente male. Non mancano le modalità Panorama, Ritratto e Night Pro, quella manuale Pro, l'HDR, la possibilità di registrare video in Full HD (1080p) e tanto altro ancora.

Il modulo secondario è un obiettivo da 8 MP con grandangolo (FOV 120°) e macro. Grazie a quest'ultimo è possibile effettuare scatti macro per realizzare piccoli capolavori ravvicinati.

Per quanto riguarda l'uscita di Blackview A85, il lancio vero e proprio è previsto nei prossimi giorni (tra il 24 ed il 29 novembre). Il prezzo non è stato ancora confermato, ma le ultime indiscrezioni parlano di un dispositivo parecchio accessibile (grazie a coupon e promo lancio) proposto a soli 111.5€! Volete saperne di più? Date un'occhiata anche al sito ufficiale per maggiori dettagli!

