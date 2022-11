Sony e Honda sfidano Tesla: PS5 a bordo delle auto elettriche autonome

Giocare alla PlayStation 5 in macchina, mentre siamo diretti a casa di ritorno dal lavoro? Potrebbe non essere completamente un sogno, grazie alla partnership tra Sony e Honda per l'intrattenimento nelle auto elettriche.

PlayStation 5 a bordo delle auto elettriche: così Honda e Sony rendono i viaggi indimenticabili

Lo scorso settembre le due compagnie nipponiche hanno fondato la Sony Honda Mobility, con lo scopo di migliorare i sistemi di intrattenimento delle auto elettriche con guida autonoma. Musica, film ma anche videogiochi con la possibile integrazione di PlayStation 5.

“Sony offre contenuti, servizi e tecnologie di intrattenimento che piacciano alle persone. Stiamo adattando queste risorse per la mobilità, in modo da competere con Testla” ha dichiarato il presidente della società Izumi Kawanishi.

Il primo modello di auto elettrica autonoma di Honda arriverà sul mercato nel 2025, almeno in Nord America. Portare PS5 a bordo delle auto elettriche è una sfida “tecnicamente possibile” secondo Kawanishi, chissà quindi che la console di Sony non sia presente fin dalla prima automobile.

