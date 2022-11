iQOO Neo 7 SE prossimo al lancio: il produttore conferma le caratteristiche

Ci avviciniamo sempre più al lancio di iQOO Neo 7 SE, e a quanto pare al produttore cinese piace stuzzicare la nostra curiosità rivelandoci in anticipo quali saranno alcune delle principali tecnologie che vedremo a bordo del prossimo smartphone. Il produttore ha dichiarato che il dispositivo non solo debutterà con il processore Dimensity 8200, ma sarà anche dotato di una RAM LPDDR5 migliorata e di storage UFS 3.1.

iQOO Neo 7 SE con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1

Non solo MediaTek Dimensity 8200. iQOO ha rivelato che a bordo di Neo 7 SE troveremo tecnologie aggiornate come una RAM LPDDR5 ed una memoria di tipo UFS 3.1. Questi standard garantiscono velocità di lettura e scrittura più elevate, permettendo di installare e aprire le applicazioni in modo molto più rapido, nonché archiviare i file più fluidamente e migliorare l'efficienza di risposta delle applicazioni in background.

Secondo le indiscrezioni, possiamo aspettarci almeno 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione interna UFS 3.1. Inoltre, stando a quanto dichiarato dall'azienda, questa configurazione permetterebbe ad iQOO Neo 7 SE di gestire una intensa sessione di gaming di due ore a 117.3 fps.

Del resto, iQOO Neo 7 SE con Dimensity 8200 e 12 GB di RAM ha segnato un punteggio di 991 in single-core e 3733 in multi-core nel test di benchmarking. Risultati di tutto rispetto per uno smartphone di fascia medio-alta.

Il lancio dello smartphone è atteso per il prossimo 2 dicembre. Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di iQOO Neo 7 SE, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il