Doogee V30 è il primo rugged phone con supporto eSIM

Il brand cinese Doogee è uno dei top quando si parla di smartphone ultra-resistenti e di innovazione: nel corso degli anni ci ha abituato ad una sfilza di dispositivi ricchi di novità, tutti caratterizzati da un corpo robusto ed adatto ad ogni esigenza “estrema”. Il nuovo Doogee V30 rappresenta l'ennesimo passo avanti: se da un lato abbiamo uno dei dispositivi più eleganti della tipologia (con un occhio Green, vista la cover in eco-pelle), dall'altro ci troviamo alle prese con il primo rugged phone al mondo dotato del supporto eSIM!

Doogee V30: svelato il primo rugged phone al mondo con eSIM!

Le schedine SIM sono delle compagne imprescindibili per i nostri telefoni: è grazie ad esse se possono effettuare chiamate e ricevere SMS. Tuttavia si tratta di un elemento che spesso genera fastidio in alcune categorie di utenti: chi viaggia spesso, tal volta è costretto ad acquistare una nuova SIM ad ogni occasione (se si è sprovvisti di un piano telefonico adeguato). Inoltre le schedine possono logorarsi con il tempo, altro inconveniente a cui si può andare incontro.

Chi si trova a viaggiare spesso non potrà che trovare un valido alleato in questo terminale. Basterà scansionare il codice QR di un operatore e seguire la procedura dedicata e in un lampo si potrà usufruire di una nuova linea, senza la necessità di acquistare e sostituire la schedina fisica.

La eSIM risolve questi problemi: si tratta della novità che troviamo a bordo di Doogee V30. Di smartphone con eSIM ne abbiamo avuti, ma in questo caso si tratta del primo rugged phone.

Spese per le nuove SIM, tempo, spese di roaming ed eventuali imprevisti spariscono di colpo; se siete in cerca di un dispositivo ultra-resistente e puntate alla massima comodità, allora il nuovo modello Doogee farà di certo al caso vostro. Inoltre c'è anche una svolta ecologica: l'utilizzo delle eSIM va anche ad impattare sull'utilizzo della plastica, rispetto a cambiare una scheda fisica.

Ma quali sono le altre caratteristiche di Doogee V30? Al momento la compagnia cinese ha svelato il design della sua nuova creatura: si tratta di un rugged phone con un tocco di eleganza, grazie alla cover posteriore in eco-pelle. Il frame perimetrale con texture in legno contribuisce a dare un tocco di stile in più.

Al momento Doogee ha dato il via ad un'iniziativa promozionale che permette di ricevere un coupon di 50$ sull'acquisto del nuovo V30 e di mettere le mani su alcuni prodotti. Date un'occhiata alla pagina dell'evento!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il