Honor Play 30M porta tutta la velocità del 5G nelle tasche più contenute

Honor rinnova la serie Play con un nuovo entry-level 5G. Parliamo di Honor Play 30M, fratello maggiore dello smartphone annunciato a maggio e che rispetto al modello precedente offre una serie di miglioramenti, soprattutto nel comparto fotografico. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo.

Honor Play 30M: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Honor Play 30M è il fratello maggiore dello smartphone annunciato nel mese di maggio, questa volta realizzato in collaborazione con China Mobile. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte un ottimo entry-level 5G, pensato per portare la velocità delle reti di quinta generazione nelle tasche più piccole.

In termini di design, Honor Play 30M non differisce molto dal modello precedente, fatta eccezione per alcune modifiche nel comparto fotografico che vede l'aggiunta di un nuovo sensore. Lo smartphone sfoggia un display LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ e notch a goccia per la sefie camera da 5 MP, mentre sul retro troviamo un modulo fotografico quadrato con all'interno un sensore da 13 MP, uno da 2 MP e il flash LED.

Il dispositivo è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 480G Plus supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD. Altre caratteristiche comprendono una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica a 10W ed un lettore di impronte digitali laterale. Lato software, abbiamo la Magic UI 5.0 basata su Android 11.

Honor Play 30M – Disponibilità e prezzi

Honor Play 30M sarà disponibile in Cina a partire dal 4 Novembre al prezzo di 1.299 yuan, ovvero circa 182€ al cambio. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

