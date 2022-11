Xiaomi Wanbo T6 Max: il proiettore compatto scende sotto i 200€ per la prima volta!

Una delle sorprese più interessanti di YouPin è rappresentata proprio dai proiettori del brand cinese Wanbo, soluzioni compatte e caratterizzate da un buon rapporto qualità/prezzo. Tra le versioni più ghiotte lanciate su Xiaomi YouPin troviamo Wanbo T6 Max: si tratta di un proiettore smart che non si fa mancare nulla e in questo approfondimento andiamo a scoprire come risparmiare con un codice sconto!

Aggiornamento 14/11: il proiettore smart torna in sconto con coupon ad un nuovo minimo storico. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo!

Il proiettore Wanbo T6 Max arriva da Xiaomi YouPin: come risparmiare con codice sconto

In termini di stile e design Wanbo T6 Max rispecchia quanto visto con i modelli precedenti: abbiamo un corpo compatto e leggero, facilmente trasportabile. Il proiettore smart offre una risoluzione nativa in Full HD (1080p), con una luminosità di 550 ANSI Lumen, messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale a 4 punti. Ancora una volta si tratta di una soluzione minimale e completa, dotata di Android 9 lato software.

Per la parte tecnica abbiamo invece un chipset Amlogic T972 con memorie da 2 GB di RAM e 16 GB di storage. Non mancano poi la decodifica in 4K e il supporto HDR10+. In termini di audio sono presenti due speaker stereo da 5W ciascuno (anche se il retro ospita anche un ingresso mini-jack per collegare altoparlanti esterni o cuffie).

Il proiettore smart Wanbo T6 Max arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile anche per noi grazie a Banggood in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa: inoltre non dimenticate di riscattare il coupon da 10$ per ottenere il prezzo indicato!

Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood (in modo da non perdere nessuna occasione)!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il