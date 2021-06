Chiunque segua il mondo di Xiaomi YouPin, di sicuro avrà già sentito parlare di Wanbo e conoscerà il suo proiettore portatile ultra-economico che costa meno di 100 euro. Ebbene, l'azienda nata sotto l'ala protettiva del brand cinese sta continuando a sfornare prodotti per tutte le tasche, tentando però di migliorarsi nel tempo pur non perdendo l'estrema competitività nei prezzi.

Ed il Wanbo T2 Max ne è la prova. Certo, questa volta il prezzo sale leggermente, ma parliamo di un proiettore portatile FullHD estremamente compatto, animato da Android e con alcuni dettagli che potrebbero fare la differenza. Il prezzo è di circa 130 euro, e vi anticipo una cosa: trattandosi di un prodotto super compatto andrà, per forza di cose, accompagnato da un telo per proiettore di buona qualità. Per questo, per la recensione di questo mini proiettore abbiamo pensato di trovare una soluzione altrettanto economica e lo stesso rapporto qualità prezzo.

È il telo Blitzwolf BW-VS1 Bracket Projector: è avvolgibile, ha una struttura solida, è grande 100” e costa davvero poco per quello che offre. Trovate i link scontati per entrambi i prodotti nel box in basso all'articolo.

Recensione Wanbo T2 Max e telo proiettore Blitzwolf BW-VS1 Bracket Projector: il cinema in casa, spendendo pochissimo

Wanbo T2 Max: caratteristiche, qualità dell'immagine e prezzo

Iniziamo dal proiettore. Con i suoi 150 x 110 x 140 mm di ingombro ed un peso di 900 grammi, il Wanbo T2 Max è tra i proiettori portatili più compatti ed economici del mercato. La struttura è realizzata totalmente in policarbonato bianco ed è caratterizzata da una grandissima ottica anteriore realizzata totalmente in vetro e che soffre pochissimo la polvere, sotto la quale è stata posizionata una zona forata che è presente anche posteriormente: è proprio grazie a questa sezione che il proiettore portatile farà circolare, con due ventole, l'aria all'interno.

Lateralmente sono presenti due speaker da 3W di media qualità, mentre superiormente è presente una rotella per la messa a fuoco: è manuale e, nonostante possa sembrare di qualità economica, è molto precisa e permette di trovare perfettamente la focale giusta in base alla distanza dal telo di proiezione.

Le porte sono state posizionate posteriormente e sono composte da un ingresso HDMI, un ingresso USB, l'ingresso per l'alimentatore e l'uscita per le cuffie: ed è una cosa molto comoda perché, considerando che gli speaker integrati potrebbero non essere in grado di garantire un suono all'altezza, con l'ingresso per il jack da 3.5 mm si potranno connettere facilmente degli speaker esterni. Ad ogni modo, qualora non si volessero utilizzare cavi, si potrebbe connettere il proiettore agli speaker portatili anche tramite Bluetooth.

Infine, nella zona inferiore, è possibile fissare il proiettore su un treppiedi utilizzando l'attacco standard e, di nuovo, è una cosa molto comoda qualora si volesse posizionare il dispositivo con più precisione e libertà.

Le caratteristiche tecniche del Wanbo T2 Max non faranno di certo stupire i più esperti del settore, ma una cosa va detta: stiamo sempre parlando di un prodotto portatile che costa poco più di 100 euro. E, si sa, quando si tratta di dispositivi compatti ed economici, non ci si può certo lamentare dei 200 ansi lumen che è in grado di garantire il Wanbo T2 Max.

Anche perché, si tratta di una luminosità di picco leggermente più alta della media nella fascia di mercato, che garantisce una proiezione piacevole e di qualità, purché si utilizzi un telo di proiezione in un ambiente con poca luce. Immagine che può avere una diagonale variabile dai 40” ai 120”, con una distanza ottimale compresa tra 1.2m e 4m dal telo di proiezione.

Buona la qualità proiettata, soprattutto considerando le dimensioni ed il prezzo del Wanbo T2 Max. Anche grazie al suo rapporto di contrasto di 2000:1, nei nostri test abbiamo riscontrato una buona riproduzione della scala colori e della scala di grigi, anche se una cosa va detta subito: soprattutto se il proiettore non è posizionato in maniera corretta, potrebbe verificarsi la comparsa di piccoli fenomeni di aberrazione cromatica nelle zone più esterne dell'immagine. Ma è un fenomeno più che normale, che abbiamo riscontrato anche in prodotti leggermente più costosi e che nel Wanbo T2 Max non da alcun fastidio particolare.

Inoltre, se la messa a fuoco è manuale, non si può dire lo stesso per quanto riguarda lo zoom e la correzione trapezoidale: sono entrambe digitali, permettono una correzione massima di 40° e vengono gestite tramite un'applicazione preinstallata in Android che, tra le altre cose, permetterà anche l'installazione di Netflix. Ma di questo ne parleremo dopo.

La risoluzione massima di proiezione è 1080p, così come quella dell'ingresso HDMI posto sul retro, ed anche se non si tratta di un valore da record, in realtà è una risoluzione quasi “rivoluzionaria” per la fascia di prezzo in cui si va ad inserire il Wanbo T2 Max: la stragrande maggioranza dei proiettori portatili venduti a poco più di 100 euro è in grado di riprodurre immagini a 720p, con un rapporto di contrasto più basso ed una luminosità di picco inferiore.

Ad ogni modo, la qualità video del Wanbo T2 Max è più che buona se paragonata alle sue dimensioni compatte e al suo prezzo di vendita. Certo, non è paragonabile a quella di modelli più grandi, più risoluti e più luminosi (ma anche più costosi), ma tra i proiettori portatili economici il Wanbo T2 Max si piazza sicuramente nella mia top 3.

A bordo poi c'è Android. Ma no, non si tratta di Android TV, bensì di una versione del sistema operativo per smartphone customizzata dall'azienda. Insomma, se avete mai provato uno di quei box TV Android economici, saprete di cosa parlo. Non fraintendetemi però, ok l'interfaccia grafica e la traduzione di alcune delle funzionalità non sono il massimo, ma la possibilità di poter installare le applicazioni Android continua a rimanere una cosa impagabile.

E lo è soprattutto considerando che il Wanbo T2 Max è compatibile con Netflix. Un fattore da non sottovalutare, soprattutto perché in modelli di fascia più alta non è prescontato. Pensiamo allo Xigimi Halo, ad esempio: è chiaramente un prodotto più “importante”, sul quale però non è possibile utilizzare Netflix. Cosa che è possibile con il piccolo ed economico Wanbo T2 Max.

A mio avviso però, quelli di Wanbo avrebbero dovuto lavorare meglio sull'ottimizzazione dell'interfaccia grafica, tentando di ridurre al minimo la sensazione da tablet che trasmette (soprattutto nelle impostazioni), e puntando ad una GUI più adatta per la gestione tramite telecomando.

Telecomando che è incluso nella confezione, è nero, compatto, prodotto con plastiche perlopiù leggere ed in grado di controllare tutte le funzionalità del proiettore. Ma non è perfetto. Ci sono due cose che mi hanno lasciato piuttosto perplesso di questo telecomando: in primis, nella confezione non sono incluse le batterie per utilizzarlo (quindi, qualora vogliate acquistare questo proiettore portatile, ricordatevi di procurarvi due batterie AAA), e poi la modalità “mouse” è quantomeno farlocca. E lo è perché sostanzialmente non permetterà di muovere un puntatore spostando fisicamente il telecomando (a mo di WebOS sulle TV LG, per intenderci), ma sfrutterà semplicemente i tasti direzionali. Insomma, è inutile.

Il prezzo di vendita del Wanbo T2 Max è di 159,99 euro, ma tramite il coupon che trovate nel box in basso potete acquistarlo in sconto a 125,40 euro. Il che non è affatto male, soprattutto considerando che – a questo prezzo – difficilmente ci si potrà portare a casa un proiettore portatile dotato di queste caratteristiche.

BlitzWolf BW-VS1 Bracket Projector: il telo per proiettore avvolgibile da 100”

Per quanto riguarda il telo, invece, con i suoi 100” di superficie di proiezione il BlitzWolf BW-VS1 è tra i prodotti di questa categoria più economici a garantire una struttura avvolgibile e portatile. Si tratta di un telo realizzato in tessuto rivestito in PVC bianco, caratterizzato da un rapporto 16:9 ed un peso di 8 Kg. Non è leggerissimo, quindi, ma è decisamente grande.

Sia la struttura del rullo che quella del treppiedi al quale andrà collegato il proiettore, sono realizzate con un alluminio decisamente resistente. Ed è altrettanto resistente il meccanismo a molla con il quale si potrà avvolgere il telo quando non è in uso. La superficie riflettente garantisce inoltre un angolo di proiezione di 160° e l'installazione è tra le più semplici.

Per montare il telo, non bisognerà far altro che aprire il treppiedi che esce in confezione, impostarlo alla giusta altezza, e collegare il rullo ad un meccanismo a molla che lo reggerà in maniera molto salda. Si potrà quindi allungare la superficie di proiezione utilizzando una manopola posizionata sul retro della struttura verticale del treppiedi, ed il gioco è fatto.

Lo strato più superficiale della zona di proiezione ha una finitura opaca, il che garantisce un ottimo rapporto di contrasto delle immagini ed un buon livello di riflessione delle immagini proiettate. Tutte caratteristiche che rendono il BlitzWolf BW-VS1 adatto anche alla proiezione in ambienti esterni, che deve però essere fatta con una consapevolezza: date le dimensioni del telo, è possibile che si verifichi una sorta di effetto vela qualora esternamente ci fosse molto vento. Il mio consiglio quello di tenere sempre in considerazione questo fattore, e di tamponarlo aggiungendo dei fermi nella parte inferiore del telo.

Il prezzo di vendita del BlitzWolf BW-VS1 è di 85,99 dollari, ma tramite il coupon che trovate in basso potete portarvelo a 55,40 euro. Non male, vero?







