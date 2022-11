Singles Day 11.11 di Banggood: offerte e promozioni con super sconti!

Anche Banggood festeggia il Singles Day 11.11 con tante promozioni, codici sconto ed offerte fino all'80%. Con un piccolo deposito, inoltre, si potranno ottenere sconti enormi su tantissimi prodotti!

Banggood offre sconti fino all'80% per festeggiare il Singles Day

Per celebrare l'11.11, Banggood offre una promozione molto particolare: da oggi lasciando un deposito di anche solo 1€ su i prodotti in offerta, si potranno ottenere sconti fino al 70% tra l'8 e il 12 novembre, che saliranno fino all'80% dal 12 al 21 novembre.

Banggood mette a disposizione anche due codici sconto che ci permetteranno di risparmiare in base alla nostra spesa: con un'ordine di almeno 50 dollari, potremo risparmiare 3$. Il coupon ci offrirà uno sconto di 7 dollari, invece, su una spesa minima di 100$.

Le offerte sono dedicate a smartphone, accessori, cuffie e dispositivi elettronici, ma non mancano promozioni dedicate anche ad abbigliamento, domotica ed elettrodomestici.

Gli sconti per il Singles Day di Banggood iniziano ovviamente l'11 novembre, come le tantissime altre promozioni degli store che celebrano questo giorno!

