Qualcomm “Hamoa”: primi dettagli sul rivale di Apple M1

Dopo anni passati a concentrarsi al mondo mobile, fra smartphone e tablet, Qualcomm vuole farsi un nome anche nel settore dei computer. Lo dimostra l'acquisizione di Nuvia che tanto ha fatto arrabbiare AMD, al punto da generarne uno scontro legale che potrebbe avere serie ricadute sui prezzi dell'elettronica. Diatribe giudiziarie a parte, l'obiettivo del chipmaker americano è quello di diversificare la proposta dei suoi chipset, entrando di prepotenza nei PC e notebook di tutto il mondo. E questo obiettivo ora ha un nome: “Hamoa”.

Qualcomm prosegue i suoi sviluppi per diventare la rivale di Intel e AMD

Il virgolettato non è casuale, perché “Hamoa” è soltanto il nome in codice che Qualcomm avrebbe adoperato per indicare internamente il primo chip PC a cui sta lavorando. A dirlo è l'insider Kuba Wojciechowski, con un tweet in cui vengono svelato alcuni dei primi dettagli che abbiamo a disposizione per capire cosa aspettarci. Quello che Qualcomm starebbe creando è un SoC dotato di CPU a 12 core, composto da 8 core dedicate alle prestazioni e 4 core per le mansioni a basso consumo energetico. E anziché fare affidamento ai core ARM Cortex, Qualcomm utilizzerà i core proprietari Nuvia (comunque basati su tecnologia Arm).

In other news: Qualcomm's working on a 2024 desktop chip codename "Hamoa" with up to 12 (8P+4E) in-house cores (based on the Nuvia Phoenix design), similar mem/cache config as M1, explicit support for dGPUs and performance that is "extremely promising", according to my sources. — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 6, 2022

Proseguendo nel tweet, Kuba afferma che Qualcomm “Hamoa” avrà una configurazione per memoria e cache simile a quella di Apple M1, oltre al supporto per GPU esterne. Ma il vero punto di forza dei core Phoenix di Nuvia sta nei bassissimi consumi energetici: secondo i grafici pubblicati dall'azienda, nei test GeekBench è in grado di offrire prestazioni maggiori della concorrenza fino al +100% a fronte di consumi di soli 5W per core.

Ci sono più dubbi sulle tempistiche, dato che Qualcomm “Hamoa” debutta in un contesto in cui la crisi dei semiconduttori sta mettendo a dura prova tutti i produttori. Inizialmente si vociferava che il 2023 sarebbe stato l'anno del debutto per Qualcomm, ma nuove voci di corridoio puntano al 2024 come l'anno di partenza del nuovo progetto.

