Anteprima Black Friday da Euronics: si parte già con sconti fino al 50%!￼

Il Black Friday è nell'aria ormai: mentre alcuni store si preparano alla parentesi del Singles Day (un dei momenti più graditi dell'anno), i riflettori di altri e-commerce sono puntati sul famigerato venerdì nero. L'anteprima di Euronics è un'occasione d'oro per comincia a risparmiare fin da subito: se queste sono le offerte antipasto, di certo al Black Friday vero e proprio ne vedremo delle belle!

Euronics anticipa il Black Friday 2022: cominciano le prime offerte dello store

L'anteprima Black Friday di Euronics durerà fino al prossimo 13 novembre: durante questi giorni, lo store sarà ricco di offerte sul meglio della tecnologia, con sconto anche fino al 50%. Smartphone, grandi e piccoli elettrodomestici, audio, notebook, tv ed accessori; Samsung, Apple, Xiaomi, Redmi, Acer, HP Google e tantissimi altri.

I brand e le categorie in sconto non mancano di certo: non resta che spulciare la pagina principale dell'evento in cerca dell'occasione che fa al caso vostro. Serve qualche spunto interessante? Fatevi conquistare dal Samsung Galaxy S22 (128 GB) a 599€ o dal Chromecast a soli 24.9€. L'iPad 10.2 da 64 GB scende a 399€ mentre Redmi Note 11 Pro da 6/128 GB viene proposto a 299€.

Questa è solo una minuscola parte delle offerte dell'anteprima Black Friday targata Euronics: date un'occhiata alla pagina dell'evento per scoprire tutti gli sconti!

