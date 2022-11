Banggood scalda i motori per il Black Friday: tanti sconti e prezzi imbattibili!

Tanti store e brand hanno dato il via alla settimana del Black Friday, mentre Banggood ha deciso di puntare su un goloso antipasto con tanti prodotti di elettronica ed accessori tech, in attesa del venerdì nero (ricordiamo, il 25 novembre). Ma bando alle ciance, adiamo a scoprire le offerte dello store in attesa dell'evento dell'anno!

Banggood dà un assaggio del Black Friday: l'antipasto perfetto, con tanti sconti top

La nuova promozione di Banggood si chiama “Prezzi imbattibili” e promette una sfilza di occasioni per risparmiare: una sorta di antipasto a quelle che saranno le offerte del Black Friday, in arrivo nei prossimi giorni. Nella pagina dell'evento trovate varie collezioni di prodotti a prezzo scontato, per molteplici categorie.

Ovviamente la prima selezione è dedicata ai prodotti Hot Sale: si tratta degli accessori tech più acquistati ed apprezzati, con prezzi decisamente invitanti. Il resto delle categorie comprende i dispositivi di elettronica (quindi caricatori cablati e wireless, hub USB, cavi, tastiere, prese smart e non solo), una selezione di prodotti per modellismo e giochi, vari prodotti professionali. Infine abbiamo una selezione di accessori per Sport & Outdoor.

Si tratta di certo di un gustoso antipasto al Black Friday, anche se non compaiono smartphone e prodotti intelligenti. Si tratta di un vasto assortimento di prodotti di elettronica a prezzi interessantissimi: non resta che dare un'occhiata alla pagina dell'evento per saperne di più!

