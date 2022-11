Coupon esclusivo per GizChina e 48 ore di offerte: tanti auguri OPPO Store!

Il 19 novembre 2022 OPPO Store celebra un anno: per l'occasione, lo store ufficiale italiano ha deciso di festeggiare con una sfilza di offerte per gli appassionati del brand. Se state pensando ad un nuovo smartphone oppure puntate a mettere le mani su uno degli indossabili di OPPO, questo è il momento migliore!

OPPO Store compie 1 anno e regala due giorni di offerte super: c'è anche un Coupon Esclusivo per i fan di GizChina.it!

Ma come funziona la nuova iniziativa per il compleanno di OPPO Store? Per prima cosa ci saranno tanti dispositivi a prezzo scontato, in modo da poter entrare nell'ecosistema del brand (o passare ad un nuovo modello) spendendo meno. Inoltre è possibile acquistare diversi prodotti a partire da 1€: basta inserire nel carrello un minimo di 9.99€!

A diverse soglie di spesa, gli utenti potranno acquistare a prezzi vantaggiosi un dispositivo dell'ecosistema OPPO. Ad esempio, con una spesa totale di 1.200€ sarà possibile comprare il nuovo OPPO Pad Air a soli 3€; andiamo a scoprire altre occasioni!

1.4€ in più per lo speaker wireless del brand (con una spesa tra i 9.9€ e 99.9€);

1.7€ in più per gli auricolari OPPO Enco X2 (con una spesa di 1000€ totali);

1€ in più per le TWS Enco Buds 2 (con una spesa di 100€);

1€ in più per le Enco Free 2i (con una spesa minima di 600€);

1.2€ in più per gli auricolari Enco X (con un carrello totale di 800€);

1.6€ in più per Enco Free 2 (con 300€ di acquisti);

1.4€ in più per Enco Air 2 (con un carrello di 200€).

È presente anche uno sconto del 10% (non cumulabile con altre promo) sugli smartphone della serie A, che verrà applicato direttamente al prodotto una volta giunto al carrello!

Scopri il Coupon Esclusivo per i lettori di GizChina.it

Oltre alle offerte dello store abbiamo anche uno sconto aggiuntivo: una Gift Card di 10€ per i fan di GizChina.it, utilizzando il coupon esclusivo dedicato (OPPOGIZ10).

La promozione dedicata al compleanno di OPPO Store parte il 18 novembre e durerà fino alle 23.59 del 20 novembre: due giorni di sconti ed offerte sul meglio della tecnologia e dell'ecosistema del brand cinese! Nella pagina dedicata all'evento trovate tutti i prodotti a prezzo ribassato: non dimenticate di utilizzare il codice sconto esclusivo “OPPOGIZ10” per ottenere un risparmio aggiuntivo di 10€!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il