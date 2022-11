iQOO Neo 7 SE potrebbe avere fino a 16 GB di RAM

iQOO Neo 7 SE torna sotto le luci dei riflettori, con una nuova serie di indiscrezioni che riguarderebbero la quantità di memoria disponibile e le diverse varianti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

iQOO Neo 7 SE potrebbe essere disponibile in ben 4 varianti

Stando a quanto riferito dalla fonte, iQOO Neo 7 SE sarà disponibile in più varianti, con un minimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna ed un massimo di 16 GB di RAM.

Più nello specifico, riprendendo il tweet condiviso dal leaker @Zionsanvin, lo smartphone potrebbe essere disponibile nei seguenti tagli di memoria:

8 GB RAM + 256 GB di archiviazione interna;

12 GB RAM + 256 GB di archiviazione interna;

12 GB RAM + 512 GB di archiviazione interna;

16 GB RAM + 256 GB di archiviazione interna.

Di recente, anche Digital Chat Station è tornato sull'argomento, lanciando qualche indiscrezione sul design del prossimo dispositivo. Secondo il noto blogger, l'aspetto di iQOO Neo 7 SE sarà molto simile a quello di Neo 7, ma sarà mosso da un SoC che non è stato ancora annunciato: il presunto MediaTek Dimensity 8200.

Il lancio di iQOO Neo 7 SE entro il mese di dicembre, per cui non dovremmo attendere ancora molto per sapere cosa avrà effettivamente da offrirci questo nuovo smartphone.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di iQOO Neo 7 SE, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

