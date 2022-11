Alexa festeggia il quarto compleanno in Italia e regala 3 mesi di audiolibri gratis

Più di quattrocento milioni di ore di musica riprodotte, circa ottocento milioni di sveglie e timer impostate, oltre venticinque milioni di chiamate effettuate e otto milioni le ricette richieste: questi sono solo alcuni dei numeri registrati da Alexa nel corso di quest'anno. E in occasione del suo quarto anniversario, l'assistente vocale di Amazon è pronta a sorprenderci con un regalo.

Alexa spegne le candeline, ma il regalo ce lo fa lei

Quattro anni fa Alexa entrava per la prima volta nelle nostre case, stravolgendo le nostre routine e rendendo più semplice, divertente e dinamica la nostra quotidianità. Che sia per sapere come sarà il tempo, per scoprire le notizie più rilevanti della giornata, per ricevere consigli sulle ricette, per impostare sveglie o ascoltare un po' di musica, sono tante le volte in cui ci siamo avvalsi dell'aiuto di Alexa e sicuramente continueremo a farlo.

Del resto, Amazon sta facendo davvero un ottimo lavoro con il suo assistente vocale, che supporta oggi più di cinquemila skill solo in Italia (centotrenta mila in tutto il mondo) – e sì, può preparare anche il caffè! – e rappresenta oggi una delle tecnologie più evolute e intelligenti nel suo genere.

In occasione del suo quarto compleanno, dunque, Alexa ha pensato di farci un regalo ben gradito: tre mesi di Audible gratuiti, il servizio di audiolibri e podcast firmato Amazon. Per ricevere il regalo basterà augurarle un buon compleanno dicendo “Alexa, Tanti Auguri”, ma avrete tempo solo fino al prossimo 13 Novembre per farlo!

Se volete ottenere tre mesi di Audible gratuiti, dunque, non vi resta altro che pronunciare queste paroline magiche: una manciata di secondi per novanta giorni di divertimento assicurato.

