Amazfit X è la smart band del futuro ma costa solo 56€!

Il mondo delle smart band è in continua evoluzione ma Amazfit X sembra essere completamente proiettata nel futuro. Grazie ad un sostanziale sconto su AliExpress, oggi è possibile portarla a casa al super prezzo di 56€!

Amazfit X è una smart band dal design curvo in 3D, con schermo AMOLED da 2,07″ ed una risoluzione HD a 326 PPI in grado di mostrare le informazioni chiave degli allenamenti e delle attività fisiche intraprese.

La cassa di questo wearable è realizzata in un unico pezzo in lega di titanio, totalmente privo di tasti fisici ed interamente controllabile tramite il display touch screen. Grazie alla batteria da 205 mAh, questo dispositivo offre un'autonomia di ben 7 giorni.

Amazfit X è in grado di monitorare salute, forma fisica e sonno 24 ore su 24, grazie anche al rilevamento preciso della frequenza cardiaca e alla misurazione del livello di ossigeno nel sangue.

La smart band Amazfit X è disponibile su AliExpress al prezzo di 56.7€, grazie al coupon venditore da applicare nella pagina del prodotto e alla promozione “spendi e risparmia“. La spedizione della Cina è gratuita.

