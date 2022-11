Teclast M40 Plus è il nuovo tablet a meno di 140€, con Android 12 e GPS

La serie di tablet low budget M40 si arricchisce con un nuovo membro e ancora una volta si tratta di una soluzione dal prezzo accessibile. Teclast M40 Plus, fresco di lancio, debutta su AliExpress in versione Global ed è subito disponibile in offerte grazie ad un codice sconto per il Singles Day 11.11!

Teclast M40 Plus: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet Android

Design e display

Il design del nuovo tablet di Teclast richiama parecchio quello del precedente M40 Air. Anche in questo caso troviamo una scocca pulita, realizzata in metallo e caratterizzata dalla presenza di un singolo sensore fotografico, affiancato dal Flash LED. Frontalmente, Teclast M40 Plus ospita uno schermo LCD IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) con rapporto il 16:10.

Specifiche tecniche e caratteristiche

La natura budget del terminale emerge dalle specifiche tecniche, anche se si mantiene su buoni livelli. Il dispositivo è mosso dal chipset Kompanio 500, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1. La memoria è espandibile tramite microSD mentre lato batteria troviamo una capiente unità da 7.000 mAh.

Il software è basato su Android 12 quasi stock mentre il comparto fotografico si affida ad un sensore da 8 MP ed una selfie camera da 5 MP. Per la connettività abbiamo il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 ed il GPS per la navigazione satellitare, ma non è presente il supporto LTE.

Completano il quadro una porta Type-C per la ricarica, un ingresso mini jack per le cuffie e speaker stereo.

Teclast M40 Plus – Prezzo ed occasioni (in offerta lampo o con codice sconto)

Il nuovo Teclast M40 Plus debutta ufficialmente su AliExpress al prezzo di 138€, grazie ad un codice sconto in occasione del Singles Day 11.11. La spedizione è dai magazzini cinesi (gratuitamente), ma si tratta di un modello Global.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il