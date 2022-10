ZTE Voyager 40 Pro+ ufficiale: un nuovo Blade di buon livello

ZTE chiude il suo 2022, probabilmente, con un nuovo modello mid-range. Infatti, dopo un anno dettato dalla qualità degli Axon 40, c'è stato modo anche di sistemare la serie Voyager/Blade, con alcuni modelli per il mercato Global e Cina. E, per il secondo caso, abbiamo il nuovo ZTE Voyager 40 Pro+, che si presenta con una scheda tecnica di buon livello e con un prezzo in linea con la categoria.

ZTE Voyager 40 Pro+: tutto quello che c'è da sapere sul possibile Blade V40 Pro+

Design e display

Partendo dallo stile del nuovo Voyager traspare subito la sua anima Blade V, considerando che ha uno stile molto simile a quello del Blade V40s, cioè come una scocca pulita se non per due oblò posti a sinistra (e risaltati da un dettaglio lucido) che contengono i tre sensori più Flash LED. Lo smartphone è poi molto sottile, considerando che è spesso solo 7.6 mm. Per il display invece, abbiamo un pannello Full HD+ AMOLED da 6.67″ ma con refresh rate base a 60 Hz.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Cosa muove il nuovo Voyager 40 Pro+? La scelta del brand è ricaduta sul MediaTek Dimensity 810, soluzione rodata e spesso apprezzata nella categoria, condita da 8 GB RAM e 256 GB di storage, che quindi risolve i “problemi” di memoria legati spesso alla fascia media. La batteria scelta è un modulo da 4.510 mAh, che però si carica a 66W.

Lato fotocamera invece, il brand ha scelto un sensore da 64 MP con apertura f/1.8 molto in vista, accompagnato da un Macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. La selfie camera è invece da 16 MP incastonata in un punch-hole centrale. Non manca poi l'NFC, oltre che il sistema operativo MyOS 12 basato su Android 12.

ZTE Voyager 40 Pro+ – Prezzo e disponibilità

Il nuovo modello Voyager arriva nel mercato cinese con un prezzo di circa 304€ (2.198 yuan), che lo pone alla stregua di modelli simili. Se dovesse arrivare nel mercato Global, è molto semplice che possa arrivare, come già citato, come possibile ZTE Blade V40 Pro+, così da seguire la nomenclatura internazionale.

