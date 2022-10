vivo X90 potrebbe arrivare entro fine anno: ecco quando

Un noto informatore in attività su Weibo ha ancora una volta paventato la possibilità di un lancio nel mese di dicembre per la nuova serie X90 di vivo: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La serie X90 di vivo potrebbe arrivare prima della fine del 2022 (in Cina)

Secondo il noto insider Assen, la serie S16 di vivo potrebbe non arrivare quest'anno, in favore di un lancio della serie X90 previsto per la fine del 2022.

Il leaker afferma che il ciclo vitale della serie vivo X80 giungerà a termine nel mese di dicembre. Solitamente la compagnia (così come OPPO) è solita prendersi almeno un mese di pausa prima di lanciare una nuova gamma, in modo da svuotare i magazzini dai modelli recenti. Tuttavia in questo caso il debutto sarebbe atteso già per il mese di dicembre (invece di attendere il nuovo anno).

Al momento l'informatore non ha condiviso dettagli riguardanti quelle che potrebbero essere le specifiche di vivo X90. Dalle voci precedenti sappiamo che il comparto fotografico del modello Pro+ vedrà la presenza di un sensore da 1″, oltre al chip Snapdragon 8 Gen 2 e al display AMOLED con bordi curvi.

La serie X80 è arriva in occidente pochi mesi dopo il lancio in Cina, è possibile che anche in questo vivo non impieghi troppo tempo prima di portare la nuova serie X90 anche sul nostro mercato.

