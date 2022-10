OnePlus 7/7T: è tempo di OxygenOS 12 e Android 12 | Download

Prima è toccato ai top di gamma delle ultime generazioni, poi ai recenti mid-range, adesso è il turno di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro per l'aggiornamento OxygenOS 12 che introduce Android 12. Parliamo degli smartphone che concluderanno la roadmap del major update OxygenOS, visto che la serie 6 e 6T non riceverà più aggiornamenti.

Aggiornamento 11/08: inizia il rilascio dell'aggiornamento stabile OxygenOS 12 per OnePlus 7 e 7T. Trovate tutto a fine articolo.

L'aggiornamento alla OxygenOS 12 porta Android 12 sulla serie OnePlus 7 e 7T

Ecco il changelog completo dell'aggiornamento:

Sistema Aggiunto Smart Battery Engine, una funzionalità che prolunga la durata della batteria basata su algoritmi intelligenti e tecnologia di auto-ripristino biomimetico Ridisegnate le icone delle app utilizzando nuovi materiali per dare più profondità e un maggiore senso di spazio e consistenza alle icone Rinnovato il layout della pagina in base al principio della riduzione del rumore visivo e ottimizza la presentazione di testo e colore per far risaltare le informazioni chiave Icone desktop ottimizzate con trame migliorate, utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli Regole di blocco dello spam ottimizzate: aggiunta una regola per bloccare i messaggi MMS

Gaming Aggiunto lo stabilizzatore del frame rate end-to-end HyperBoost Anteprima dell'effetto vocale appena aggiunta per consentirti di registrare il tuo effetto vocale o controllare il tuo effetto vocale in tempo reale

Modalità scura La modalità oscura ora supporta tre livelli regolabili, offrendo un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf Nuove opzioni di stile aggiuntive per le schede, che rendono i contenuti dei dati più visivi e più facili da leggere Aggiunto OnePlus Scout in Shelf, che ti consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc.

Bilanciamento Lavoro/Personale La funzione Bilanciamento Lavoro/Personale è ora disponibile per tutti gli utenti, consentendoti di passare facilmente dalla modalità Lavoro e Personale tramite impostazioni rapide Ora supporta il cambio automatico della modalità Lavoro/Personale, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e ora, offrendo anche profili di notifica delle app personalizzati in base alla personalizzazione

Galleria Galleria ora ti consente di passare da un layout all'altro con un gesto di pizzicamento con due dita, riconoscendo in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliando la miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

Canvas AOD Canvas AOD ti offre nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti Nuovi pennelli e tratti aggiunti di recente e supporto per la regolazione del colore Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure

Accessibilità Categorizzazione ottimizzata delle funzioni raggruppandole in vista, udito, azioni interattive e generali TalkBack supporta più app di sistema tra cui Foto, Telefono, Posta e Calendario



Arriva la OxygenOS 12 Beta 2 | Aggiornamento 11/08

Nel mentre è stata rilasciata la nuovissima OxygenOS 13, prosegue lo sviluppo della OxygenOS 12 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, adesso giunta alla versione Open Beta 2. Ecco il changelog:

Sistema Stabilità del sistema migliorata in alcuni scenari Ottimizzata la velocità di ricarica in alcuni scenari Ottimizzata l'esperienza di sblocco delle impronte digitali Risolto il problema per cui il doppio tocco per riattivare o spegnere lo schermo funzionava in modo anomalo

Fotocamera Risolto il problema per cui la fotocamera si arrestava in modo anomalo dopo aver attivato Ultra Steady

App Risolto il problema che causava l'arresto anomalo di My Files in determinati scenari



Essendo ancora in fase Open Beta, ci vorrà ancora qualche settimana prima del rilascio ufficiale. Inoltre, per il momento il roll-out è partito solo in India, ma è solo questione di tempo prima che arrivi anche in Europa.

Roll-out stabile | Aggiornamento 08/10

Anche se si parla già di Android 13, è finalmente arrivato il momento dell'aggiornamento stabile a OxygenOS 12 e Android 12 per i vari OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Per il momento, il roll-out è iniziato esclusivamente per i partecipanti al programma Open Beta e sarà successivamente esteso anche agli altri utenti. Quando sarà disponibile, lo potrete scaricare e installare manualmente dal seguente articolo:

Scarica OxygenOS 12 e Android 12 per OnePlus 7/7T

