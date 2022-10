Ulefone Power Armor 18T: quanta potenza in questo nuovo rugged!

Ulefone ha lanciato un nuovo rugged phone di fascia alta. Con un processore Dimensity 900 5G di MediaTek, fino a 17 GB di RAM e fotocamera Samsung da 108 MP, Ulefone Power Armor 18T potrebbe essere il miglior smartphone nel suo genere del momento.

Ulefone Power Armor 18T: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come tutti gli smartphone rugged, anche Ulefone Power Armor 18T presenta un corpo bello massiccio e ricco di tecnologie e meccanismi pensati per garantire resistenza a cadute, graffi, acqua e polvere. Il dispositivo è infatti certificato IP68/IP69K e MIL-STD-810G.

Ulefone Power Armor 18T sfoggia un ampio display LCD IPS da 6,5″ con risoluzione FHD+, e un rapporto schermo-corpo del 95%. Lo schermo offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, in grado di offrire un'esperienza incredibilmente fluida, soprattutto per i giochi.

Specifiche tecniche

Ulefone Power Armor 18T è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 900 con GPU Arm Mali-G68 MC4 a 1000 MHz e modem 5G. Il tutto è accompagnato da 12 GB di RAM (oltre ai 5 GB di RAM virtuale aggiuntivi) e 256 GB di spazio di archiviazione interna espandibile fino a 2 TB.

Il comparto fotografico di Ulefone Power Armor 18T è molto ricco e può contare su di un sensore principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP, con una tecnologia in grado di assorbire più luce e garantire risultati migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Questo smartphone, poi, supporta la tecnologia di imaging termico di FLIR e dispone del nucleo della termocamera radiometrica a più alta risoluzione (160×120) della famiglia FLIR Lepton, che può leggere temperature fino a 400° C.

Completano le caratteristiche principali una grande batteria da 9.600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66W, per portare l'autonomia dallo 0% al 52% in appena 30 minuti; mentre il suo funzionamento si basa su Android 12.

Ulefone Power Armor 18T – Disponibilità e prezzo

Ulefone Power Armor 18T potrà essere acquistato su AliExpress al prezzo promozionale di 640€. Al momento il dispositivo non è ancora disponibile per l'acquisto, ma se siete interessati potete già procedere con il pre-ordine. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

