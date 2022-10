Recensione TUYA Smart Home Sensor Kit: l’allarme SMART ed economico per la tua casa!

Anni fa quando venivano messe sul mercato le prime soluzioni di allarmi e sistemi di anti intrusione sembrava fantascienza agli occhi dei non addetti ai lavori; si parlava utilizzando terminologie strane, budget stellari che davano la possibilità di installazione a pochissimi e possibilità di fare i lavori DIY praticamente pari a zero. Con il passare degli anni la tecnologia è cambiata, e molti prodotti che fino a pochi anni fa erano maneggiabili solo da esperti del settore oggi sono diventati alla portata di tutti.

Oggi abbiamo la possibilità di mettere le mani su un kit di sensori smart per la sicurezza della casa, e se vi state chiedendo il perchè dovreste valutarne uno, sostanzialmente potrei riassumervi in: sicurezza, configurazione alla portata di tutti, costo irrisorio, e sistema facilmente scalabile, tutte specifiche che in un impianto di sicurezza “tradizionale” non potrete mai avere.

Recensione TUYA Smart Home Sensor Kit

Contenuto della Confezione

Nei giorni scorsi, per l'appunto, ho ricevuto un kit di sicurezza smart per la casa, composto da un Gateway principale e da altri accessori: il tutto è totalmente autoconfigurante, e a noi basterà collegare la sola presa di corrente e posizionare i vari sensori.

Tuttavia, prima di spoilerarvi troppo, vi dico all'interno della confezione cosa ho trovato.

Il kit che sto utilizzando nella mia recensione odierna è prodotto da Guangdong Roule Electronics Co.,Ltd., un'azienda che per quanto sia totalmente sconosciuta nel nostro paese, è presente sul mercato dell'elettronica da oltre 40 anni e rientra tra i primi 10 brand in Cina nel mercato dei dispositivi della sicurezza, soprattutto per la grande quantità di prodotti che spedisce attualmente in oltre 100 Paesi del Mondo.

Tuya e la piattaforma

Tuya Smart è una piattaforma di sviluppo IoT globale per collegare marchi, OEM, sviluppatori e rivenditori. Basato sul loro cloud pubblico globale, Tuya collega diversi scenari e dispositivi intelligenti fornendo strumenti di sviluppo hardware, servizi di cloud pubblico e offrendo una piattaforma di sviluppo aziendale intelligente.

Cosa vuol dire all'atto pratico? L'azienda ha creato una piattaforma di sviluppo globale per dare vita a prodotti intelligenti per produttori, marchi, OEM e catene di vendita al dettaglio. Tuya supporta i partner commerciali nella creazione di soluzioni PaaS personalizzate, come Smart Medical Care, Smart Education, Smart Agriculture e altri campi.

L'ecosistema Powered by Tuya garantisce l'interoperabilità di dispositivi intelligenti di più marchi, rendendo la piattaforma una soluzione “tutto in uno”. Attraverso la piattaforma Tuya Smart, gli utenti hanno bisogno di un'unica app per controllare tutte le categorie di prodotti, avendo cosi a disposizione una casa smart sicura e senza difficoltà.

Esempio delle centinaia di accessori che è possibile contorllare tramite l'app di Tuya, gli assistenti vocali di Alexa e Google e via discorrendo

Le specifiche del Kit Smart

Si, ok: ma come funziona il kit di sicurezza smart che mi ha inviato l'azienda? Parto con il dirvi che questo Kit è totalmente autoinstallate, e davvero a noi tocca fare pochissime operazioni per essere pronti all'uso.

Non appena lo scartiamo, in primis ci tocca collegare il gateway (che vedete in foto qui in alto) alla presa di corrente, e dopo di che premere per qualche secondo il tasto (con raffigurata una nota musicale) per avviare la ricerca delle reti Wi-Fi: qui entra in ballo l'applicazione di Tuya che in poche semplici mosse ci permette di configurare l'intero Kit, probabilmente senza neanche rendervi conto di quello che state facendo. Ovviamente il Kit è compatibile con le reti Wi-Fi 2.4GHz e con la frequenza 433.92MHz per l'attivazione remota con il telecomando apposito di cui vi parlo a breve.

Una sola app, è tutto SMART!

Come anticipato in precedenza, il bello di prodotti come questo è la possibilità di gestire tutto quanto da una sola app: tutti i sensori sono presenti sin dalla prima configurazione del kit smart, ed è possibile attivarli o escluderli dall'allarme con un solo tap sul display dello smartphone.

Si può, inoltre, pianificare l'attivazionee la disattivazione dell'allarme direttamente dall'app oppure consultare il LOG contentente tutti gli allarmi e le attività registrate da ogni singolo sensore con l'orario di riferimento.

Come funziona il kit di sensori smart

Una volta configurato il kit in modo del tutto autonomo sull'applicazione (che, mi pare ovvio sottolineare, necessita di essere scaricata dall'App Store o dal Play Store e necessita della creazione di un account utente) l'intero parco di sensori in questo bundle in mio possesso è già interamente configurato e pronto all'uso.

Nella confezione di vendita tutti i sensori vengono già forniti di batterie tampone (di tipo e dimensioni differenti, ma le più comuni sono le CR2032), ma prima assicuratevi di togliere i piccoli lembi di plastica che separano la batteria dai relativi contatti (per evitare che si scarichino ancor prima di essere messe in funzione).

Come avrete visto dal contenuto della confezione ci sono diversi sensori contenuti all'interno, i quali necessitano solo di essere posizionati nella zona di interesse con un solo pezzo di biadesivo, che tra l'altro è incluso in confezione. Tra i sensori sicuramente più utili c'è quello per il rilevamento del movimento a 180 gradi da applicare a muro oppure a soffitto, ma anche i sensori per porte e finestre che ne rilevano l'apertura.

Sono tutti ben calibrati e ben funzionanti, e tra l'altro tramite l'applicazione si può regolare un timer per ritardarne l'attivazione a seguito dell'inserimento dell'allarme, oppure escludere un determinato sensore piuttosto che un altro. L'inserimento dell'allarme avviene in due modalità: se si è dentro casa, o comunque nei paraggi dell'impianto installato, tramite il telecomando fornito in confezione mentre in alternativa si può regolare tutto da remoto tramite app in quanto l'intero impianto è collegato in Wi-Fi alla rete domestica; in caso di assenza di connessione ad internet, dovrete necessariamente far affidamento al telecomando.

Tra gli altri accessori forniti in confezione e già preconfigurati c'è un pulsante di allarme che consente di far partire un avviso acustico direttamente sul gateway; il volume di questi avvisi non è ovviamente comparabile ad una sirena da esterno, ma lo vedo più utile per far ricevere la notifica di allarme direttamente sullo smartphone ed avvertire di un eventuale pericolo. Il volume del gateway, tuttavia, è regolabile tramite il pulsante laterale presente sul gateway stesso, o in alternativa nelle impostazioni sull'app di Tuya.

Quali sono i pro e i contro di un sistema di allarme smart come questo che ho provato io? Tra i pro c'è sicuramente la facilità di installazione, che è praticamente alla portata di tutti, il costo estremamente basso che lo rende accessibile a chiunque e infine, ma non per importanza, l'estrema scalabilità di questo sistema che può accogliere un numero infinito di sensori senza dover aggiungere centraline o moduli esterni che solitamente costano cifre molto alte.

Tra i contro, effettivamente, c'è da dire che questo non è un vero e proprio “sistema di allarme” e di sicurezza, in quanto il tutto è basato su un Gateway connesso ad una presa e su una connessione Wi-Fi: gli impianti di sicurezza più affidabili possiedono batterie di backup, una scheda SIM al loro interno, oltre che una centrale operativa (oggi comandabile anche da smartphone, cosa impossibile fino a qualche anno fa) ed una sirena da esterno che può fare davvero la differenza in casi di pericolo.

