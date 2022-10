Tenorshare 4DDiG Data Recovery: la soluzione semplice per il recupero dati

Recuperare dati andati perduti o cancellati del proprio PC Windows e MacOS è sempre una pratica complessa, noiosa e spesso non troppo accessibile. Ma come possiamo fare quindi per renderlo semplice e adatto a tutte le tasche? La soluzione si chiama Tenorshare 4DDiG Data Recovery, software pensato proprio per il recupero dei dati su Windows e Mac in modo rapido e soprattutto economico, con funzioni adatte a tutti.

Tenorshare 4DDiG Data Recovery: tutte le funzioni di recupero dati

Quali sono, dunque, le funzioni di Tenorshare 4DDiG Data Recovery? Come detto, questa applicazione è pensata per recuperare file andati perduti sul proprio PC ma anche su dispositivi esterni come periferiche USB oppure Schede SD. E infatti, possiamo trovare e recuperare oltre 1.000 diversi formati di file come NTFS, FAT, APFS, HFS+, HFSX e tanti altri.

Ma non è solo una questione di recupero dati, visto che Tenorshare tiene soprattutto alla sicurezza dei propri utenti e, grazie alla tecnologia brevettata internamente, permette di recuperare il file richiesto del tutto e nel formato originale. In più, è possibile controllare con l’Anteprima i vari file recuperati, per esser sicuri di non recuperarne anche di superflui. Ma soprattutto, il tasso di recupero è molto alto, con possibilità di restaurazione senza sovrascrivere altri file.

Inoltre, Tenorshare 4DDiG Data Recovery può anche riparare video e immagini danneggiati.Questa è una funzione molto potente.Se le tue foto o video sono danneggiati e non possono essere aperti, o se il colore è sbagliato, sfocato, ecc., puoi usarlo questo prodotto da riparare.

Infine, c’è anche una comodissima funzione di recupero dei dati da un computer bloccato, nel caso questo andasse in crash, utilizzando una periferica esterna che vi permetta di recuperare tutto ciò che serve per tornare ad utilizzare il vostro PC oppure utilizzarne uno nuovo senza perdere file e documenti importanti.

Come recuperare i dati con Tenorshare 4DDiG Data Recovery

Dopo aver presentato un po’ le funzioni del software di Tenorshare 4DDiG Data Recovery, andiamo a scoprire i semplici passaggi.

Per poter recuperare i propri dati perduti. La prima cosa da fare è individuare il disco o la periferica da dove andarli a restaurare semplicemente selezionandoli dalla Home nella sezione “Recupero Dati”.

Una volta scelto, bisognerà andare a selezionare tutte le parti del disco o della periferica che si intende andare a scansionare. Si può scegliere di includere o meno una determinata sezione, perché può capitare di non ritenere necessario fare una scansione totale ed è possibile scegliere, spuntando le sezioni, anche di recuperare ciò che è stato eliminato dal cestino.

Fatto questo, si può poi andare a selezionare il tipo di file che intendiamo recuperare. Infatti, ci può servire di ritrovare solo delle foto, oppure solo dei documenti o anche altri tipi di file che non riguardano multimedialità e produttività.

Una volta fatto ciò, potete procedere al recupero velocemente con l’opzione Recupero. Da lì poi andrete a scegliere i file che vi servono lasciando indietro ciò che non avete bisogno di recuperare. Molto facile, no?

Come ottenere Tenorshare 4DDiG Data Recovery

Come possiamo ottenere, dunque, Tenorshare 4DDiG Data Recovery? Il software può essere scaricato gratuitamente sullo store ufficiale, ma per chi chiede di già da quest’app, può servirsi di vari piani Premium di ottimo livello, con la licenza lifetime ad un prezzo molto competitivo.

