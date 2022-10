Samsung starebbe lavorando a un nuovo visore AR: che sia la volta buona?

Samsung ha più volte cercato di inserirsi nel mercato dei dispositivi per la Realtà Aumentata nel corso degli anni, senza però raggiungere grandi risultati. Dopo aver lavorato per almeno un anno ad un visore AR del quale si è saputo poco niente, se non il numero di modello e il fatto che l'azienda avesse deciso di accantonare il progetto, Samsung sarebbe tornata a sviluppare un nuovo dispositivo per la Realtà Aumentata. Che sia la volta buona?

Samsung avrebbe in cantiere un nuovo visore per la Realtà Aumentata

No, Samsung non vuole rinunciare al settore della Realtà Aumentata e ci riprova. Stando a quanto riportato dalla fonte, infatti, Samsung starebbe lavorando ad un nuovo visore AR con numero di modello SM-I120. Il nuovo headset per la Realtà Aumentata avrebbe dunque sostituito il vecchio SM-I110 sul quale il colosso coreano avrebbe investito almeno un anno di lavoro.

Purtroppo, al momento non si hanno abbastanza informazioni per capire di cosa si tratti nel concreto: sappiamo solo che questo misterioso dispositivo esiste, con molte probabilità consiste in un prototipo che adesso silenziosamente risiede in qualche parte nei laboratori di sviluppo AR di Samsung, dove ha sostituito il vecchio SM-I110.

Non si esclude la possibilità che il nuovo visore AR di Samsung sia un kit di sviluppo progettato per permettere a sviluppatori di terze parti di creare software AR in futuro. Staremo a vedere come evolverà il progetto.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il