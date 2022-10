Samsung Galaxy S23 Ultra e Snapdragon 8 Gen 2: coppia vincente su Geekbench

L'evento di lancio dei nuovi Samsung Galaxy S23 è atteso per il mese di febbraio, ma la versione Ultra sembra aver già fatto capolino sul noto sito di benchmark Geekbench. Le prestazioni registrate ci danno anche un secondo assaggio delle capacità del nuovo Snapdragon 8 Gen 2.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il benchmark appare su Geekbench

Il prossimo evento Samsung Unpacked svelerà finalmente la nuova serie S23, ma gli smartphone Galaxy stanno già facendo delle piccole comparsate online. Dopo aver visto le prestazioni del modello base, su Geekbench in queste ore è comparso un primo report anche della versione Ultra.

Il benchmark riporta il nome del modello SM-S918U con il SoC Kalama: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S23 Ultra con Snapdragon 8 Gen 2. I risultati sono davvero impressionanti: nei test single-core lo smartphone fa segnare un punteggio di 1521, mentre il risultato multi-core è di 4689 punti.

Se le prestazioni di questo nuovo smartphone sorprendono in positivo, il design potrebbe non accontentare proprio tutti. Secondo le informazioni trapelate in rete, infatti, Galaxy S23 Ultra potrebbe essere molto simile al suo predecessore.

Per scoprire tutta la verità non ci resta che attendere la prima parte del 2023, quando Samsung presenterà finalmente al mondo la nuova serie S23. Intanto, eccovi la nostra recensione di S22 Ultra!

