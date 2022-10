Tizen OS anche su Smart TV non Samsung: entro fine anno in Italia

Samsung ha annunciato oggi di aver firmato un nuova licensing partnership per portare per la prima volta il sistema operativo delle proprie Smart TV, Tizen OS, anche sui dispositivi di altri brand. L'arrivo sembrerebbe previsto anche nel nostro paese entro la fine del 2022 e porterà con se anche le app di intrattenimento e alcune funzioni delle TV Samsung.

Tizen OS di Samsung approda anche sulle altre Smart TV grazie ad un accordo commerciale

Entro la fine dell'anno Tizen OS, sistema operativo utilizzato fino ad ora esclusivamente da Samsung, debutterà anche sulle Smart TV di Akai, Bauhn, Linsar, RCA, Vispera, Sunny e Axen.

I nuovi modelli dei brand sopracitati saranno disponibili per la prima volta con Tizen OS in Australia, Italia, Nuova Zelanda, Spagna, Turchia e Regno Unito, portando con sé le più note app di intrattenimento e anche altre peculiari funzioni:

Samsung TV Plus , la piattaforma di streaming gratuita con centinaia di canali di intrattenimento, news e sport

, la piattaforma di streaming gratuita con centinaia di canali di intrattenimento, news e sport Guida Universale , che permette facilmente di sfogliare e scoprire i contenuti delle diverse app di intrattenimento disponibili su Tizen

, che permette facilmente di sfogliare e scoprire i contenuti delle diverse app di intrattenimento disponibili su Tizen Bixby, l'assistente che permette di cercare contenuti nelle varie app utilizzando il telecomando con la propria voce

“Continueremo ad espandere il programma di licenza per portare Tizen OS e il suo ecosistema su altri dispositivi e brand in tutto il mondo“, ha dichiarato Yongjae Kim, Executive Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics.

Quali altri brand vorreste veder sfruttare il sistema operativo di Samsung?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il