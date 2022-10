Redmi Smart TV X86 ufficiale: davvero mastodontico, ma non nel prezzo

Redmi rinnova i suoi grandi schermi lanciando un nuovo e mastodontico smart TV. Parliamo del Redmi TV X86, un modello che fa delle sue dimensioni ma anche di un'ottima scheda tecnica il suo punto di forza, senza però dimenticare un prezzo piuttosto accessibile per la categoria.

Redmi TV X86: tutto sul nuovo e gigantesco televisore smart

Display e caratteristiche

Tralasciando un design abbastanza in linea con qualsiasi altro smart TV, ci ritroviamo un pannello da 86″ con risoluzione 4K e bordi risicatissimi. Questo permette a tale modello di non essere totalmente ingombrante e, addirittura, di poterla trasportare finalmente senza dover utilizzare una gru, come fu per il modello Max 98″. Parlando sempre del pannello, abbiamo un'elettronica che ci porta tecnologia MEMC.

Passando alle specifiche tecniche extra visione, abbiamo un chipset Quad-Core Cortex-A55 con 2 GB RAM e 16 GB di storage. Non mancano poi Wi-Fi Dual-Band, Bluetooth 5.0, due speaker da 10W, 2 porte HDMI (una eARC), 2 porte USB di cui una USB 3.0, una porta Ethernet, una AV, una ATV/DTMB e una S/PDIF. Il sistema scelto è MIUI for TV.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi TV X86 arriva dunque nel mercato cinese con un prezzo di circa 733€ (5.299 yuan), che per il tipo di prodotto sono più che inquadrati. Purtroppo, la distribuzione Global è ad oggi ancora esclusa, ma la speranza resta sempre che Xiaomi inizi ad importare anche da noi i suoi schermi più ampi.

