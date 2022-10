Redmi Note 11 Pro (2023) si avvicina: nuova certificazione

Xiaomi starebbe lavorando ad una versione successiva di Redmi Note 11 Pro lanciato ad inizio anno. In queste settimane, lo smartphone ha ottenuto già diverse certificazioni, lasciando trapelare parte delle sue caratteristiche principali e lasciando pensare che sia un rebrand di Note 10 Pro.

In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto quello che sappiamo, tra indiscrezioni e non, di Redmi Note 11 Pro (2023).

Aggiornamento 06/10: nuova certificazione per Redmi Note 11 Pro (2023) che quindi si avvicina all'uscita. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Redmi Note 11 Pro (2023): tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design di Redmi Note 11 Pro (2023) è ancora avvolto nel mistero. Tuttavia, poiché secondo i rumors lo smartphone dovrebbe essere un rebrand di Redmi Note 10 Pro, è probabile che anche l'aspetto del nuovo dispositivo possa in qualche modo riprendere quello del modello attualmente disponibile sul mercato.

Per quanto riguarda il display, alcune conferme arrivano direttamente dall'elenco Google Play Console. Queste rivelano che lo smartphone avrà un pannello con risoluzione FullHD+ e densità di pixel di 440 ppi. Molto probabilmente, si tratterà dello stesso display AMOLED da 6.67″ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz che abbiamo visto su Redmi Note 10 Pro.

Specifiche tecniche

Come già anticipato in precedenza, si dice che Redmi Note 11 Pro (2023) sia un rebrand di Redmi Note 10 Pro. La voce non è stata ancora confermata, ma alcuni dettagli trapelati dalla documentazione relativa a diverse certificazioni sembrano dare credito a questa ipotesi.

Ciò che è certo, è che lo smartphone avrà a bordo la MIUI 13 direttamente al debutto. Alcuni dubbi riguardo il suo chipset, in quanto l'elenco di Google Play Console menziona una piattaforma Qualcomm Snapdragon 712. Secondo molti, tuttavia, potrebbe trattarsi di un errore di Google Play Console, ritenendo, piuttosto, che lo smartphone possa essere alimentato da uno Snapdragon 732G.

Se è vero che Redmi Note 11 Pro (2023) è il rebrand dello smartphone sopracitato, allora possiamo aspettarci fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, mentre il comparto fotografico potrebbe comprendere un sensore principale da 108 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 5 MP e un'unità per la profondità di campo da 2 MP.

Sulla parte frontale, possiamo aspettarci un sensore da 16 MP. Le altre caratteristiche potrebbero poi comprendere una batteria da 5.020 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W.

Redmi Note 11 Pro (2023) – Disponibilità e prezzo

Purtroppo, al momento, non si hanno ancora informazioni sul prezzo e sulla data di lancio di Redmi Note 11 Pro (2023), ma è probabile che il dispositivo debutti entro la fine di quest'anno. Questa indiscrezione è motivata dalla certificazione ricevuta di recente dall'ente SIRIM, che sembra dunque avvicinare lo smartphone al debutto, che potrebbe quindi arrivare tra ottobre e novembre 2022.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il