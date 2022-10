Due giorni di offerte lampo su Banggood: prezzi super, oltre il 50% di sconto!

Il mese di novembre porta con sé uno degli eventi più importanti dell'anno, ossia il Singles Day. Anche se c'è da pazientare ancora un po' di giorni, questo non significa che dobbiamo restare necessariamente con le mani in mano. E infatti, ecco arrivare una promozione top da Banggood: due giorni di offerte lampo con l'evento Weekend Flash Deals!

Banggood presenta le offerte Weekend Flash Deals: un fine settimana di sconti tech

Ma come funziona la nuova iniziativa promozionale targata Banggood? Lo store ha dato il via ad un evento valido il 29 ed il 30 ottobre: in entrambi i giorni trovate una valanga di offerte lampo sul meglio della tecnologia cinese. Smartphone, tablet, accessori, monopattini elettrici, web cam, telecamere di sicurezza, giubotti riscaldanti (perfetti per l'inverno): le occasioni non mancano di certo! Tra i brand presenti come non citare Xiaomi, Redmi, BlitzWolf, Wanbo e tantissimi altri ancora.

L'evento Weekend Flash Deals di Banggood offre molteplici spunti per risparmiare. Ogni giorno del weekend sono presenti le offerte Snap Up: si tratta di prodotti disponibili in quantità limitatissime, ad un prezzo stracciato

Abbiamo poi la sezione Weekly Pics: qui trovate i più apprezzati (ed acquistati) dagli utenti dello store, con ribassi anche oltre il 50%. Nella Coupon Zone sono presenti vari prodotti in offerta, in questo caso con dei codici sconto dedicati.

Seguono poi varie categorie in promozione: tra queste abbiamo il meglio dell'Elettronica, per Outdoor e Sport, Droni e modellini, accessori per Auto e Moto, prodotti per la Casa e per la Salute. L'iniziativa si conclude con una sfilza di prodotti con spedizione rapida, in modo da mettere le mani sui vostri dispositivi preferiti in tempi brevi.

