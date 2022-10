Halloween da urlo per OPPO: Reno 8 a 600€ e tante altre offerte

La festa più spaventosa dell'anno è proprio dietro l'angolo e OPPO ha deciso di celebrarla con delle offerte da urlo. Grazie alla promozione di Halloween, è possibile portare a casa gli smartphone dell'azienda cinese ad ottimi prezzi, includendo nel pacchetto anche alcuni accessori.

Una delle migliori offerte è sicuramente quella legata ad OPPO Reno8, che può essere portato a casa al prezzo di 599€, includendo nella confezione anche le cuffie Enco Free2 ed una cover.

L'offerta più ricca, tuttavia, sembra essere quella dedicata ad OPPO Find X5 Pro: con 1199€ possiamo acquistare lo smartphone di punta dell'azienda cinese, le cuffie Enco X, il Watch Free, il caricatore wireless AirVOOC 50W e una cover protettiva.

La promozione di Halloween di OPPO sarà attiva dalle ore 20:00 del 28 ottobre fino alle ore 23:59 del 31 ottobre. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, vi consigliamo di visitare la pagina che trovate nel box sottostante.

Ma queste non sono le uniche offerte di Hallowen di cui potrete approfittare durante questa settimana: infatti anche Xiaomi e Huawei hanno lanciato le promozioni dedicate alla festa più terrificante dell'anno.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals!