Realme tra i protagonisti dell’Amazon Prime Day di ottobre: fino a 120€ di sconto su tanti prodotti

L'Amazon Prime Day, nella sua edizione autunnale con offerte esclusive di ottobre 2022, non poteva mancare di un brand come Realme. E infatti, il produttore in giallo ci porta tante occasioni tra smartphone, tablet e cuffie TWS che potete acquistare con uno sconto fino a 120€!

Tutte le offerte esclusive Realme per l'Amazon Prime Day di ottobre 2022

La selezione che Realme porta alle offerte esclusive Prime d'autunno è molto ricca e guarda molto agli smartphone. Infatti, troviamo la gamma flagship GT 2 e GT 2 Pro in sconto a partire da 449.99€ per il modello base 8/128 GB. A seguire, per gli amanti dell'alta velocità della ricarica, è in sconto anche Realme GT Neo 3 80W, che è possibile acquistare a 479.99€ invece che 599.99€.

Per chi cerca invece un grande rapporto qualità/prezzo, Realme ha scontato in maniera importante anche la serie Narzo. Possiamo trovare dunque Narzo 50A Prime a 139.99€, 50i Prime a soli 119.99€. per vuole di più inoltre, è possibile trovare in offerta a 179.99€ Narzo 50 base ed il modello 5G a 219.99€. Infine, Narzo 30 è disponibile al prezzo promozionale di 179.99€. Agli amanti della serie Number di Realme, il brand ha dedicato sconti fino al 20% sulla serie 8 e 9.

Ma non solo smartphone, anche l'IoT Realme è in sconto per i Prime Day di ottobre 2022. Troviamo infatti il comodo tablet Realme Pad Mini, in tutte le versioni, in offerta a partire da 149.99€. Anche le ottime cuffie TWS Realme sono protagoniste e dunque, le Buds Air Pro sono in sconto al super prezzo di 32.99€ invece che 89.99€, mentre le Buds Air 3, dotate di un ANC di alto livello, sono ora a 44.99€. Infine, le Buds Q2s sono disponibili a soli 22.99€. Ricordiamo che le offerte sono valide solo fino al 12 ottobre 2022.

