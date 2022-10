quali smartphone non avranno android 13

Vi state chiedendo se il vostro smartphone riceverà l'aggiornamento ad Android 13? Nonostante Google stia lavorando per migliorarne la diffusione, molti utenti lamentano il fatto di non ricevere tempestivamente gli aggiornamenti Android. Sin da quando esiste, la frammentazione ha reso Android un sistema operativo che si aggiorna lentamente e che in alcuni casi non si aggiorna proprio. Dovendo avere a che fare con centinaia di modelli di smartphone diversi, è inevitabile che molti di questi non rimangano aggiornati a lungo. Per fugare i vostri dubbi, abbiamo deciso di stilare una lista degli smartphone che, invece, non riceveranno l'ultimo major update.

Ecco su quali smartphone non arriverà l'aggiornamento ad Android 13

Ci teniamo a fare una premessa: la lista degli smartphone che non riceveranno Android 13 che trovate qua di seguito si basa unicamente sui modelli disponibili in Italia (pertanto abbiamo escluso quelli esclusivi in Asia). Inoltre, è una lista stilata in base alla roadmap pubblicata dai vari produttori di smartphone o, qualora fosse assente, sullo storico degli aggiornamenti rilasciati in passato.

Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G Galaxy Note 10, Note 10+ Galaxy Fold Galaxy A70, A50, A31, A21, A11 Galaxy M51, M21, M11

Xiaomi serie Mi 9 e Mi 9T Mi MIX 3

Redmi serie Note 9 serie 9

POCO F2 Pro M3 C40

OPPO Find X serie Reno 4 A92, A73, A52, A15

OnePlus serie 7 e 7T Nord, Nord N10, Nord N20, Nord N100, Nord N200

Realme serie 7 serie X50, X3 serie Narzo 20 C21, C11 2021

vivo X51 5G Y70, Y11s

Motorola RAZR 2019 G71, G52, G41, G31, G22, G200, G9, G8, G Pro



