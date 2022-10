vivo X90 Pro+, cosa ci aspetta? Un concept render ci mostra il design

Dopo aver saltato una generazione con la serie X80, il modello Pro+ della gamma flagship di vivo sta per tornare. E, sebbene non vi sia nulla di ufficiale, qualcuno si è divertito a immaginarlo in maniera abbastanza realistica nei concept render, che ci presentano il possibile design di vivo X90 Pro+.

Il design di vivo X90 Pro+ un incontro tra X80 e iQOO 10 Pro: il concept render sposa la continuità

Come si presenterebbe, dunque, il modello Pro+ nel render del designer giapponese SPinfo_blog? Il blogger si è basato, pare, sui leak di Digital Chat Station, realizzando uno smartphone che incontra, in una sorta di continuità, le ultime scelte stilistiche di vivo e iQOO.

Infatti, è palese vedere come X90 Pro+ erediti l'oblò di X80 Pro, che però è rinchiuso nella piastra stampata propria di iQOO 10 Pro, che rende il concept abbastanza totalizzante. Anche i colori scelti sono un misto, dato che troviamo l'arancione tipico di iQOO ed il blu acquamarina di vivo.

Passando però ai sensori, abbiamo dettagli su come verrebbero gestiti quelli più grandi. Interessante vedere come quello da 1″ non sia ingombrante e centrale, ma questa era una cosa che si era già vociferata. Spunta un periscopio, oltre che altri due sensori che immaginiamo siano grandangolare e un teleobiettivo.

Insomma, sebbene si sia ancora lontani dalla verità assoluta, è chiaro che un vivo X90 Pro+ così intriga e non poco. Bisognerà però capire quanto vicino ci sia andato il designer, ma per ora abbiamo un'idea di come potrebbe essere.

