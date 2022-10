Honor e Realme si sfidano sotto la soglia dei 600€: scegli il tuo notebook per il Prime Day!

L'evento Offerte Esclusive Prime di Amazon è cominciato e abbiamo avuto modo di mettere gli occhi su una marea di occasioni in salsa tech. Volevamo consigliarti un notebook dal prezzo super ma siamo stati presi alla sprovvista: non uno solo, ma ci sono ben tre portatili al minimo su Amazon. Honor MagicBook X15, MagicBook 15 e Realme Book Prime sono tre opzioni da prendere al volo: impossibile avere di meglio a questi prezzi!

Parlare dell'importanza dei notebook nel mondo post pandemia è quasi superfluo: durante il periodo in casa abbiamo conosciuto lo smart working e la didattica a distanza e questi dispositivi tech sono diventati ancora più importanti. Per altri, i meno avvezzi al mondo tecnologico, la scoperta dei portatili si è rivelata vitale.

Abbiamo deciso di dedicare un contenuto a questa tipologia di prodotti, sempre richiesti dagli utenti. I cacciatori di sconti e i semplici curiosi puntano al risparmio e noi di GizChina.it cerchiamo sempre di fare del nostro meglio nel proporre le migliori soluzioni.

L'evento Amazon Prime Day di ottobre sta portando con sé grandi occasioni e in questo caso parliamo di Honor MagicBook X15 (369€), MagicBook 15 (499€) e Realme Prime (599€).

I due modelli Honor si muovono su fasce di prezzo ben distinte: il modello X15 è dotato di un processore i3-10110U mentre il modello 15 monta un AMD Ryzen 5 5500U. In entrambi i casi parliamo di schermi da 15.6″ con risoluzione Full HD. Abbiamo poi Realme Book Prime con un processore i5-11320H, 8/512 GB di memorie, un display da 14″ in 2.1K, Wi-Fi 6 e sblocco tramite impronte.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

as of 11/10/2022 12:09

as of 11/10/2022 12:09

as of 11/10/2022 12:09

17 new from 443,87€

Voglia di altre offerte esclusive Prime? Allora ecco il nostro approfondimento dedicato all'evento, insieme al canale Telegram di GizChina.it dedicato alle migliori occasioni sul web!