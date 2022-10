Moto X40 in arrivo: sarà il primo con Snapdragon 8 Gen 2?

Dopo anni di storia turbolenta, pare proprio che Moto X40 confermerà il percorso intrapreso da Motorola negli ultimi anni. Nome storico dell'evoluzione tecnologica, da quando è stata acquisita Lenovo ha avuto diversi alti e bassi. Dopo il fallimento degli smartphone modulari, Motorola si è focalizzata perlopiù sulla fascia medio/bassa, tornando a occuparsi di top di gamma con la nascita della serie Edge nel 2020. Ma è fra 2021 e 2022 che la compagnia decide di alzare l'asticella, creando flagship decisamente di rilievo. Per esempio la serie X30 aka Edge 30, cioè il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1 nonché il primo dotato di fotocamera da 200 MP, persino una variante con selfie camera sotto allo schermo.

Motorola alza l'hype per Moto X40, il suo futuro top di gamma di punta

Dopo esserci da pochissimo lasciati alle spalle il lancio del nuovo pieghevole Moto RAZR 2022, Motorola scalda i motori iniziando a parlare di quello che sarà Moto X40. Con un post sulla sua pagina Weibo, il general manager di Motorola Chen Jin ha chiesto alla sua community: “Cosa vi aspettate da Moto X40?“

Se in occidente abbiamo la serie Edge, in Cina c'è quella X a indicare i top di gamma del brand Motorola. Di conseguenza, ci aspettiamo che Moto X40 porterà avanti il discorso avviato con X30, e visto che sappiamo quando sarà presentato il nuovo SoC high-end Qualcomm, che X40 si presenti nuovamente come il primo con Snapdragon 8 Gen 2? Una tesi su cui la stessa Motorola ha già fornito indizi, pertanto ci aspettiamo che X40 soddisfi le attese.

Uno smartphone, Moto X40, che in Europa dovremmo rivedere sotto differente nome, anche se è ancora presto per scoprire il nome esatto. Quasi sicuramente si parlerà di serie Moto Edge 40, probabilmente come variante Ultra, ma è ancora presto per dirlo con certezza.

