Microsoft vuole costruire uno Store Xbox alternativo a quello di Google e Apple

Microsoft starebbe silenziosamente lavorando ad uno Store a marchio Xbox alternativo a quello di Apple e quello di Google. Lo Store ospiterebbe principalmente titoli King ed Activision Blizzard e la sua realizzazione aiuterebbe il colosso di Redmond a farsi breccia nel settore del mobile gaming, un mercato che vale oltre centosessantacinque miliardi di dollari.

Microsoft vuole entrare nel mercato del mobile gaming con un suo Store Xbox

Microsoft lo aveva già accennato all'inizio di quest'anno, ma adesso una serie di documenti depositati presso la Competition and Markets Authority del Regno Unito rivelano maggiori dettagli sui piani dell'azienda di Redmond.

Per chi non lo sapesse, la CMA è l'agenzia di regolamentazione che si occupa del rafforzamento della concorrenza commerciale e della riduzione delle attività anticoncorrenziali. Attualmente, l'agenzia sta studiando in che modo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft può influenzare il mercato e se questo accordo può in qualche modo ridurre la concorrenza.

Secondo Microsoft, l'acquisizione di Activision Blizzard aiuterà l'azienda ad inserirsi nel mercato del mobile gaming ed a creare un proprio Store per smartphone e tablet Android e iOS dal quale gli utenti potranno scaricare tutti i titoli King e Activision (Call of Duty: Mobile e Candy Crush Saga ne sono solo un esempio ). Il tutto dovrebbe poi essere accompagnato da una nuova piattaforma Xbox Mobile – probabilmente una sorta di launcher per questi titoli.

L'Xbox Store rappresenterà una vera e propria alternativa al Google Play Store e all'App Store, ma come osservato dalla stessa Microsoft, per fare in modo che il progetto funzioni e che gli utenti scelgano effettivamente di affidarsi al nuovo Store è dapprima necessario un cambiamento nel comportamento dei consumatori.

Questo potrebbe tradursi in un sistema libero e aperto che, al contrario di quanto accade con l'App Store, permetterà agli sviluppatori di offrire i propri sistemi di pagamento per elaborare e gestire gli acquisti in-app. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sullo Store Xbox per Android e iOS pensato da Microsoft. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

