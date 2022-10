Lenovo sfida Xiaomi con XiaoXin Air 14 (2023): il laptop per la casa e per l’ufficio

Lenovo ha di recente lanciato un nuovo laptop per competere con lo Xiaomi Book Air 13 che ha debuttato proprio qualche giorno fa. Lenovo XiaoXin Air 14 (2023) si distingue per il suo design sottile ed elegante, il grande display da 2.8K e una configurazione hardware che lo rende perfetto sia per un utilizzo personale che professionale.

Lenovo XiaoXin Air 14 (2023): tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Come si può facilmente intuire dal nome, Lenovo XiaoXin Air 14 (2023) sfoggia un ampio display LCD da 14″ con risoluzione di 2.8K (2.880 x 1.800 pixel), luminosità massima di 400 nit e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il tutto è racchiuso in un corpo dal design elegante, compatto e leggero: il peso è, infatti, di soli 1.34 kg.

Il laptop è alimentato da un processore Intel Core i5-1240P di 12a generazione con una velocità di clock fino a 4.4 GHz, abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione interna. Oltre ad una fotocamera che permette di effettuare video-chiamate e partecipare a video-call di lavoro alla risoluzione di 1080p, Lenovo XiaoXin Air 14 (2023) offre una configurazione a quattro altoparlanti Dolby Atmos e tecnologia per la riduzione del rumore bidirezionale, assicurando unottima esperienza audio/voce. Altre caratteristiche del dispositivo comprendono 4 porte Thunderbolt 4, porte USB-A 3.2 Gen 1 e HDMI 2.0.

Lenovo XiaoXin Air 14 (2023) – Disponibilità e prezzo

Lenovo XiaoXin Air 14 (2023) può essere pre-ordinato in Cina al prezzo di 5.699 yuan, ovvero circa 785€ al cambio. Al momento non si hanno ancora notizie sulla disponibilità in altri mercati.

