Le offerte JIMMY per il Prime Day di ottobre: vacuum cleaner, phon, spazzolini e non solo!

Quest'anno Amazon raddoppia: dopo il successo del Prime Day estivo arriva anche la sua controparte “Fall”, l'iniziativa autunnale dedicata agli sconti, nei giorni 11 e 12 ottobre. Le offerte esclusive Prime arrivano anche per i prodotti targati JIMMY: aspirapolvere senza fili e tanti accessori ad un prezzo top su Amazon, ma solo per due giorni. Approfittatene ora!

Tutte le offerte esclusive Prime di JIMMY: sconti ed occasioni su Amazon, 11 e 12 ottobre!

Il brand JIMMY è uno dei più conosciuti ed apprezzati quando si parla di pulizie intelligenti. Tra i prodotti i sconto per il nuovo Prime Day troviamo alcuni dei vacuum cleaner più iconici, come il modello H9 Flex: dotato di un corpo flessibile, l'aspirapolvere senza fili è in grado di raggiungere anche i punti più difficili.

Parliamo di un valido aiuto, grazie alla luce LED incorporata nella spazzola (per non perdere nemmeno una traccia di sporco) e al potente motore da 200 AW. L'autonomia di 80 minuti permette di ottenere una pulizia completa, senza corse.

Un altro modello particolarmente completo è HW8 Pro, l'aspirapolvere ciclonico che aspira, lava e si pulisce da solo. Massima potenza (fino a 15.000 PA di aspirazione), una postazione per l'auto-pulizia ed una spazzola in grado di lavare il pavimento in modo accurato e con delicatezza.

Volete conoscere tutte le offerte esclusive JIMMY per festeggiare al meglio il nuovo Amazon Prime Day di ottobre? Allora non resta che dare un'occhiata all'elenco qui sotto, dove trovate alcuni tra i vacuum cleaner più apprezzati del brand e vari accessori per la casa e la cura della persona! Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Contenuto in collaborazione con JIMMY.

