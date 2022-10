Spremi la frutta all’istante grazie al nuovo spremiagrumi BlitzHome

Se amate la frutta fresca o siete patiti di frullati e concentrati, la proposta di BlitzHome potrebbe farvi brillare gli occhi: lo spremiagrumi a freddo oggi è in sconto su Banggood!

Spremiagrumi BlitzHome: spremute di frutta e verdura con un bel risparmio

Questo spremiagrumi è facile da utilizzare e da pulire, grazie al contenitore da 450 ml e al cappuccio anti-goccia, che eviterà lo sgocciolamento del succo una volta terminata l'operazione di spremitura. Il dispositivo firmato BlitzHome è dotato di due modalità di utilizzo: “morbido” per i frutti che non richiedono grande forza per essere spremuti, “duro” per quando abbiamo bisogno di più potenza.

Lo spremiagrumi di BlitzHome (marchio casalingo di BlitzWolf) è disponibile su Banggood al prezzo di 77.4€, con spedizione gratuita dai magazzini in Europa.

NB: Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon di 4$ tramite questo link.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il