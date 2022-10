Attendendo Pixel Watch: sul Play Store è già disponibile l’app Fitbit ECG per l’elettrocardiogramma

È questione di ore prima che Pixel Watch diventi realtà, ma Fitbit gioca d'anticipo – ancora una volta – rilasciando una nuova applicazione che permetterà di effettuare un elettrocardiogramma e di monitorare valori importanti per la salute cardiaca. L'app in questione prende il nome di Fitbit ECG e funzionerà con i nuovi smartwatch di casa Google.

L'app Fitbit ECG è già disponibile su Google Play Store prima del rilascio di Pixel Watch

Dopo l'ingresso anticipato di Pixel Watch tra i dispositivi configurabili tramite l'app Fitbit, Google lancia una nuova applicazione che funzionerà in accoppiata con lo smartwatch e lo supporterà nella funzione di ECG. Grazie all'app Fitbit ECG, infatti, sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma per individuare segni di fibrillazione atriale e ritmo cardiaco irregolare, oltre a poter richiedere un documento PDF contenente i risultati dell'esame da condividere, se necessario, con il proprio medico.

Effettuare un elettrocardiogramma sarà, a quanto pare, molto semplice. Basterà appoggiare leggermente il dito sulla faccia della corona e tenerlo fermo mentre lo smartwatch rileverà i valori necessari. Non bisogna toccare il polso o lo smartwatch con le altre dita. Una volta effettuato l'ECG, l'app analizzerà la lettura e condividerà i risultati con l'utente.

L'app, tuttavia, è disponibile solamente per alcuni smartphone compatibili e in paesi selezionati. Oltre ciò, non potrà essere utilizzata da persone con un'età inferiore ai 22 anni.

