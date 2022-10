Pixel Watch non è ancora disponibile ma l’app Fitbit già ne permette la configurazione

Manca davvero poco al debutto di Pixel Watch. L'evento di lancio è fissato alla giornata di domani, giovedì 6 ottobre, e tutto – ma proprio tutto – sembra stia preparando il terreno per accogliere il primo smartwatch di casa Google. Anche l'app di Fitbit, che già permette di configurare il dispositivo con il proprio smartphone Android.

L'app Fitbit già permette di configurare il nuovo Pixel Watch di Google

La novità è stata scoperta dai ragazzi di 9to5google, che hanno effettuato lo smontaggio del file APK dell'ultima versione dell'app di Fitbit – ovvero, la v.3.68. Nonostante il dispositivo non sia stato ancora lanciato, l'app Fitbit già permette di configurare il nuovo Pixel Watch.

Se si clicca sulla voce Configura un dispositivo, infatti, tra le voci presenti nel menu apparirà anche quella relativa al primo smartwatch di Google. Se si possiede già un indossabile e questo stesso dispositivo risulta già accoppiato con lo smartphone, l'app Fitbit chiederà se si vuole sostituire lo smartwatch attuale con il Pixel Watch.

Ad ogni modo, per procedere con la configurazione è necessario scaricare l'app Google Pixel Watch che non è ancora attiva sul Play Store, per cui si visualizzerà un messaggio di errore. L'aspetto più interessante da notare, tuttavia, è che si tenta di configurare il nuovo smartwatch su un dispositivo iOS, la voce relativa a Pixel Watch non appare da nessuna parte nell'app Fitbit. Probabilmente, sarà necessario scaricare un'app dedicata.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli su design, specifiche tecniche e prezzo di Pixel Watch, vi consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il