Dove comprare Redmi Pad: il primo tablet del brand!

Non solo Xiaomi 12T e 12T Pro, ma anche un tablet nuovo di zecca: le novità della casa cinese non finiscono mai e quest'oggi andiamo a scoprire dove comprare Redmi Pad. Si tratta del primo tablet del brand e un'occasione da non sottovalutare per chi cerca un tablet Android completo, con la solita qualità della compagnia cinese.

Redmi Pad: dove comprare il nuovo tablet Xiaomi

Il primo tablet di Redmi adotta uno stile minimale, senza fronzoli, e punta all'essenziale. Lo schermo è un'unità IPS da 10.61″ con risoluzione 2K e refresh rate a 90 Hz mentre il cuore del terminale è il chipset Helio G99; ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 8.000 mAh con ricarca da 18W. Non mancano quattro speaker stereo, la MIUI for Pad ed una fotocamera da 8 MP.

Un dispositivo semplice, ma con qualche chicca di tutto rispetto. Volete saperne di più? Allora eccovi tutti i suggerimenti su dove comprare Redmi Pad!

Per tutti i dettagli sul primo tablet di Redmi date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Se volete conoscere le differenze con Xiaomi Pad 5, ecco un pratico confronto.

