Personalizza ogni cosa con l’incisore laser Enjoywood: oggi scontato del 35%!

Se vi è sempre piaciuto personalizzare i gadget per rendersi davvero vostri, questo incisore laser prodotto da Enjoywood potrebbe farvi letteralmente brillare gli occhi. Con uno sconto del 35% su Banggood, è possibile portarlo a casa ad un prezzo davvero interessante.

Enjoywood M4 Fiber Laser è un incisore ad alta precisione in grado di incidere ad una velocità di 12m/s, circa 300 volte più rapidamente delle tradizionali macchine da incisione al laser. Con questo dispositivo, la qualità dell'incisione può raggiungere addirittura una risoluzione 4K, grazie alla potenza da 1064 nm del raggio ad infrarossi.

M4 Fiber Laser può incidere il legno, la plastica e il metallo: nel caso vi sentiate particolarmente audaci potrete anche personalizzare il vostro smartphone con un'incisione in alta definizione. Per tutte le caratteristiche tecniche vi rimandiamo alla dettagliatissima pagina del prodotto.

L'incisore Enjoywood M4 Fiber Laser è disponibile oggi su Banggood con uno sconto del 35%, al prezzo di 1.328,35€. La spedizione, in questo caso, avviene dall'Europa con un piccolissimo sovrapprezzo.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

