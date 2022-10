Divertimento assicurato con i nuovi televisori TCL con Fire TV integrato

TCL ha lanciato una nuova serie di televisori con Amazon Fire TV integrato. La serie si chiama CF6, è già disponibile in Italia e include due diversi modelli da 50″ e 55″, che offrono accesso immediato ai migliori contenuti di intrattenimento e ai controlli per la smart home.

TCL lancia CF6, la nuova serie di televisori smart con Fire TV integrato

TCL si è avvalsa di una solida collaborazione con Amazon per realizzare la nuova serie di televisori smart con Fire TV integrato. La serie TCL CF6 si distingue per il design elegante e privo di cornici, pensato per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente ed immersiva, grazie anche alla tecnologia Dolby Atmos che fornisce un suono surround.

I televisori sono disponibili nei formati da 50″ e 55″, offrono una qualità d'immagine QLED e supportano gli standard HDR10 e Dolby Vision, mostrando immagini dai colori vividi, precisi e ricche di dettaglio a prescindere dal contenuto, che si tratti di un film o di un gioco o di qualsiasi altra cosa.

Avendo Fire TV integrato, i nuovi televisori TCL della serie CF6 offrono accesso diretto a centinaia di app, inclusi i principali servizi di streaming, oltre a permettere la gestione della casa intelligente. I dispositivi arrivano con un nuovo telecomando con Amazon Alexa integrato, così da poter controllare i televisori attraverso comandi vocali.

TCL CF6 con Fire TV – Disponibilità e prezzi

I nuovi televisori TCL CF6 con Fire TV integrato sono disponibili a partire da oggi nei modelli da 55” e 50” al prezzo rispettivamente di 499,90€ e 449,90€.

