Converti foto e video nel formato che vuoi con Uniconverter

Tra i tanti file multimediali in nostro possesso, spesso ci possono capitare una foto o un video che non sono purtroppo del formato che ci serve. Ma come fare per convertire un video o una foto come vogliamo noi e senza che questo perda qualità ma anzi, ottimizzarlo a nostro piacimento? Grazie a Wondershare Uniconverter questo diventa estremamente semplice.

Come convertire foto e video su Wondershare Uniconverter

Come convertire foto in qualsiasi formato su Windows/MacOS

La prima opzione di Uniconverter che andiamo a conoscere è quella per convertire foto in qualsiasi formato più noto in merito alle immagini. Il procedimento che vi porta l’applicazione è estremamente semplice, visto che vi basterà andare nella home del software, questo sia su Windows che MacOS senza distinzione, cliccare su Convertitore di Immagine e scegliere il file che vi serve convertire. Fatto questo, scegliere poi il formato che più vi serve tra Jpeg, PNG, addirittura PDF o quello che desiderate. Davvero comodo.

Come convertire video e audio in qualsiasi formato Windows/MacOS

Se il Convertitore di Immagine vi sembra utile, il Convertitore Video e Audio su Uniconverter vi aprirà letteralmente un mondo. Infatti, è uno dei sistemi più completi di conversione sul mercato. E, per la semplicità con cui lo si utilizza, quasi non sembra vero. Si possono convertire i file in circa 1.000 formati diversi, addirittura si possono convertire i file in base allo smartphone che si utilizza. Vi serve, ad esempio, convertire un file in formato TS in formato mp4 e vi serve che sia più veloce di programmi come VLC? Oppure da un formato WMV a TS ma anche un formato Flash Video o FLV, non più in uso, in formati più noti come WMA? Con Uniconverter tutto è possibile e velocissimo. Come? Vi basta cliccare sull’opzione Convertitore e da lì scegliere il file da convertire e soprattutto il formato che vi serve in basso a sinistra.

Come ottenere Wondershare Uniconverter

Dopo avervi spiegato i vari passaggi e le possibilità di conversione che potete ottenere con Uniconverter, vi spieghiamo come ottenerlo. Anzitutto, potete utilizzare la versione di prova gratuita che trovate sullo store ufficiale e vi invitiamo a controllare i requisiti di sistema che servono per utilizzarlo al meglio. Per chi lo vuole acquistare, segnaliamo che il pacchetto lifetime, cioè per sempre, costa una tantum solo 69.99€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il