Questa è la telecamera di sicurezza smart più avanzata di Xiaomi

Torniamo a parlare di prodotti Xiaomi dedicati alla smart home: i nuovi accessori della compagnia di Lei Jun sono in numero sempre crescente ed ora lo store ufficiale cinese presente l'ennesima novità. Xiaomi Smart Camera 2 AI Enhanced Edition è la telecamera di sicurezza più avanzata del brand e ovviamente viene proposta ad un prezzo alla portata di tutti!

Xiaomi Smart Camera 2 AI Enhanced Edition: caratteristiche e prezzo della nuova IP Camera intelligente

Di recente abbiamo assistito la lancio di una soluzione da esterno parecchio performante mentre per quanto riguarda l'interno di casa gli ultimi modelli interessanti sono la solita 360° Home Security Camera 2K Pro e l'IP Camera PTZ 2. Con Xiaomi Smart Camera 2 AI Enhanced Edition si fa un altro passo avanti, viste le migliorie in ambito audio e video.

La nuova telecamera di sicurezza Xiaomi offre un sensore da 4 MP (f/1.4, 6P, 940 nm) per riprese in 2.5K (2560 x 1440 pixel), una risoluzione che rende le immagini ancora più nitide. Non manca poi il supporto alla visione notturna ad infrarossi, così come la vista panoramica a 360°.

Il dispositivo integra ancora una volta il sensore d'immagine MJA1: in combinazione con gli algoritmi AI dedicati permette di ottenere riprese ancora più precise e con colori saturi (a prescindere dal livello di illuminazione). Oltre al rilevamento delle figure umane, l'IP Camera è in grado di individuare sia il movimento che il pianto dei bambini, di riconoscere gesti, animali domestici, volti ed altro ancora.

Completano il quadro il supporto H.265, il Wi-Fi Dual Band ed uno slot microSD (fino a 256 GB).

La nuova Xiaomi Smart Camera 2 AI Enhanced Edition è stata lanciata in Cina al prezzo di circa 53€ al cambio attuale, ossia 369 yuan. La commercializzazione partirà il prossimo 2 ottobre.

