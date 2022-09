Acqua sempre pulita e pronta da bere con il nuovo potentissimo purificatore Xiaomi Mijia

Xiaomi ha lanciato il nuovo purificatore d'acqua Mijia Water Purifier 1600G. Come lo stesso nome suggerisce, questo macchinario può produrre fino a 1.600 galloni (6.000 litri) di acqua in ventiquattro ore, e riempire un bicchiere d'acqua in appena 2.1 secondi. Sveliamone tutti i dettagli in questo articolo.

Xiaomi Mijia Water Purifier 1600G è il nuovo potente purificatore d'acqua

Xiaomi Mijia Water Purifier 1600G è il nuovo purificatore d'acqua con rubinetto integrato che adotta un sistema di filtrazione a doppio filtro PPC e RO, che può filtrare efficacemente il cloro e altri elementi inquinanti. Il dispositivo promette un'efficacia del 99.7% ed offre anche una modalità di pulizia automatica che previene l'inquinamento secondario e che viene attivata quando il purificatore non è in uso, per permettere alle persone di bere acqua pulita immediatamente.

Particolarità del nuovo purificatore d'acqua firmato Xiaomi Mijia è il rubinetto Smart con tanto display OLED, utile per visualizzare il valore TDS in tempo reale e per sapere se l'elemento filtrante necessita di una sostituzione. A tal proposito, ricordiamo che il filtro di tipo RO offre una durata fino a sei anni, mentre quello di tipo PPC necessita di essere cambiato ogni due anni circa.

Come già anticipato, Xiaomi Mijia Water Purifier 1600G offre una portata di 4.25 l/min e riesce a produrre fino a 6.000 litri di acqua in 24 ore. A detta dell'azienda, il dispositivo sarebbe in grado di riempire un bicchiere d'acqua da 150 ml in appena 2.1 secondi, ed offre anche una speciale funzione a bassa pressione dell'acqua LPD per fornire acqua pulita ad edifici come i grattacieli o durante i periodi di picco del consumo idrico.

Xiaomi Mijia Water Purifier 1600G è disponibile in Cina al prezzo di 4.599 yuan, ovvero circa 656€ al cambio attuale. Al momento non si hanno informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

