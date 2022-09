Proscenic P10, nuovo minimo da paura: meno di 95€ per l’aspirapolvere ciclonico

Gli aspirapolvere senza fili sono davvero tanti, in ogni fascia di prezzo, e ormai ci sono modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tuttavia, se puntate ad una soluzione super accessibile ad un prezzo spettacolare è arrivato il momento di puntare sull'aspirapolvere senza fili Proscenic P10, attualmente in offerta al minimo storico su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato, ma soprattutto con spedizione dall'Europa gratis.

Proscenic P10: l'aspirapolvere senza fili in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design della Proscenic P10, molto piacevole nella sua finitura blu metallico, segue il trend degli aspirapolvere ciclonici attuali. Quanto alle caratteristiche, partiamo con una potenza di aspirazione da 22.000 Pa, ma anche un motore da 260W capace di arrivare a 110.000 rpm. La batteria da 2.000 mAh e garantisce circa 48 minuti di pulizia continua con una sola carica.

L'azione di aspirazione può essere regolata fino a 4 velocità, tutte regolabili tramite il touch screen posto sulla parte superiore. La spazzola a rullo inoltre è flessibile e rotante a 90° e potrete arrivare praticamente ovunque, ma proprio ovunque grazie anche alle sue funzioni multiple con i vari accessori dedicati. Il filtro HEPA integrato è poi facilmente lavabile con acqua. Il rumore non supera poi gli 80 dB.

Il prezzo della Proscenic P10 è davvero allettante, dato che grazie al codice sconto di Geekbuying scende al minimo storico: un'occasione ghiotta, specialmente con la spedizione dall'Europa.

